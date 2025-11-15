Pancadaria na Ressacada muda programação do Remo e retarda início da coletiva com o técnico Por conta da confusão generalizada ocorrida entre torcedores e posteriormente atletas, a segurança no local precisou alterar o esquema da coletiva pós-jogo O Liberal 15.11.25 19h39 Torcedores iniciaram o conflito na Ressacada. (Reprodução ESPN) Além da derrota em campo, o Clube do Remo ainda precisou ajustar a sua programação pós jogo por causa da pancadaria que tomou conta das arquibancadas da Ressacada nos minutos finais da derrota por 3 a 1 para o Avaí, pela 37ª rodada da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Devido a confusão, muitos torcedores se machucaram, outros sofreram escoriações devido a intervenção policial. O clima histil no estádio acabou passando para o gramado e, logo em seguida, jogadores e membros das comissões técnicas dos dois times entraram em conflito, resultado em pelo menos cinco expulsões. VEJA MAIS Remo perde para o Avaí e empurra definição do acesso para a última rodada da Série B O time azulino perdeu a primeira sob o comando de Guto Ferreira e agora não depende mais de si para garantir a subida Final da partida entre Avaí e Remo é marcado por pancadaria nas arquibancadas e gramado O vexame protagonizado por alguns torcedores paralisou a partida por vários minutos Diante do caos instaurado, a sala de imprensa da Ressacada precisou ser improvisada para o atendimento dde vários torcedores machucados, conforme infirmou o Clube do Remo, em nota. Com isso, a coletiva de imprensa que seria realizada no local foi transferida para o hotel onde a delegação está hospedada, sem previsão de início. Confira a nota divulgada pelo clube: Em razão da confusão ocorrida nas arquibancadas durante a partida de hoje, alguns torcedores precisaram ser acolhidos na sala de imprensa do estádio da Ressacada. Visando preservar a integridade de todos, a entrevista coletiva pós-jogo não poderá ser realizada no estádio, como estava inicialmente programada. A coletiva com o técnico Guto Ferreira será realizada no hotel onde a delegação está hospedada, seguindo as orientações de segurança. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol avaí x remo série b 2025 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Futebol Pancadaria na Ressacada muda programação do Remo e retarda início da coletiva com o técnico Por conta da confusão generalizada ocorrida entre torcedores e posteriormente atletas, a segurança no local precisou alterar o esquema da coletiva pós-jogo 15.11.25 19h39 Futebol Remo perde para o Avaí e empurra definição do acesso para a última rodada da Série B O time azulino perdeu a primeira sob o comando de Guto Ferreira e agora não depende mais de si para garantir a subida 15.11.25 18h50 Futebol Final da partida entre Avaí e Remo é marcado por pancadaria nas arquibancadas e gramado O vexame protagonizado por alguns torcedores paralisou a partida por vários minutos 15.11.25 18h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00