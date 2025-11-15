Capa Jornal Amazônia
Pancadaria na Ressacada muda programação do Remo e retarda início da coletiva com o técnico

Por conta da confusão generalizada ocorrida entre torcedores e posteriormente atletas, a segurança no local precisou alterar o esquema da coletiva pós-jogo

Torcedores iniciaram o conflito na Ressacada. (Reprodução ESPN)

Além da derrota em campo, o Clube do Remo ainda precisou ajustar a sua programação pós jogo por causa da pancadaria que tomou conta das arquibancadas da Ressacada nos minutos finais da derrota por 3 a 1 para o Avaí, pela 37ª rodada da Série B. 

Devido a confusão, muitos torcedores se machucaram, outros sofreram escoriações devido a intervenção policial. O clima histil no estádio acabou passando para o gramado e, logo em seguida, jogadores e membros das comissões técnicas dos dois times entraram em conflito, resultado em pelo menos cinco expulsões. 

Diante do caos instaurado, a sala de imprensa da Ressacada precisou ser improvisada para o atendimento dde vários torcedores machucados, conforme infirmou o Clube do Remo, em nota. Com isso, a coletiva de imprensa que seria realizada no local foi transferida para o hotel onde a delegação está hospedada, sem previsão de início.

Confira a nota divulgada pelo clube: 

Em razão da confusão ocorrida nas arquibancadas durante a partida de hoje, alguns torcedores precisaram ser acolhidos na sala de imprensa do estádio da Ressacada.

Visando preservar a integridade de todos, a entrevista coletiva pós-jogo não poderá ser realizada no estádio, como estava inicialmente programada. A coletiva com o técnico Guto Ferreira será realizada no hotel onde a delegação está hospedada, seguindo as orientações de segurança.

