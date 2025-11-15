Final da partida entre Avaí e Remo é marcado por pancadaria nas arquibancadas e gramado

Avaí e Remo caminhavam para o fim da partida na Ressacada, quando um grande tumulto tomou conta do setor onde se encontrava parte da torcida do Remo. Um grupo de organizadas entrou em conflito, provocando a paralisação da partida por mais de 10 minutos.

Parte dos assentos foi retirada pelos torcedores. (Reprodução ESPN)

As imagens da transmissão mostraram vários torcedores do dois times em conflito, até a chegada da PM, que encurralou um grupo de remistas na grade que dividia as duas torcidas.

Já no gramado de jogo, nos últimos minutos jogadores dos dois times também partiram para a briga. Do lado azulino foi possível ver Diego Hernandez entrando em conflito com outros atletas do Avaí. Em seguida uma grande confusão se formou, com a chegada das duas equipes. O jogo paralisou novamente, retardando o fim da partida, que acabou vencida pelo Avaí por 3 a 1.

Depois da torcida foi a vez dos jogadores entrarem em confronto. (Reprodução ESPN)

Após a confusão, Diego Hernandez e Nico Ferreira foram expulsos, desfalcando o Remo, que já não terá Pedro Castro no último jogo da Série B, contra o Goiás. Do lado do Avaí, Léo Reis, Emerson Ramon e Gaspar também foram expulsos.