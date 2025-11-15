Final da partida entre Avaí e Remo é marcado por pancadaria nas arquibancadas e gramado O vexame protagonizado por alguns torcedores paralisou a partida por vários minutos O Liberal 15.11.25 18h38 Um grande tumulto foi visto nas arquibancadas da Ressacada. (reprodução ESPN) Avaí e Remo caminhavam para o fim da partida na Ressacada, quando um grande tumulto tomou conta do setor onde se encontrava parte da torcida do Remo. Um grupo de organizadas entrou em conflito, provocando a paralisação da partida por mais de 10 minutos. Parte dos assentos foi retirada pelos torcedores. (Reprodução ESPN) As imagens da transmissão mostraram vários torcedores do dois times em conflito, até a chegada da PM, que encurralou um grupo de remistas na grade que dividia as duas torcidas. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Já no gramado de jogo, nos últimos minutos jogadores dos dois times também partiram para a briga. Do lado azulino foi possível ver Diego Hernandez entrando em conflito com outros atletas do Avaí. Em seguida uma grande confusão se formou, com a chegada das duas equipes. O jogo paralisou novamente, retardando o fim da partida, que acabou vencida pelo Avaí por 3 a 1. Depois da torcida foi a vez dos jogadores entrarem em confronto. (Reprodução ESPN) WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Após a confusão, Diego Hernandez e Nico Ferreira foram expulsos, desfalcando o Remo, que já não terá Pedro Castro no último jogo da Série B, contra o Goiás. Do lado do Avaí, Léo Reis, Emerson Ramon e Gaspar também foram expulsos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 avaí x remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Futebol Pancadaria na Ressacada muda programação do Remo e retarda início da coletiva com o técnico Por conta da confusão generalizada ocorrida entre torcedores e posteriormente atletas, a segurança no local precisou alterar o esquema da coletiva pós-jogo 15.11.25 19h39 Futebol Remo perde para o Avaí e empurra definição do acesso para a última rodada da Série B O time azulino perdeu a primeira sob o comando de Guto Ferreira e agora não depende mais de si para garantir a subida 15.11.25 18h50 Futebol Final da partida entre Avaí e Remo é marcado por pancadaria nas arquibancadas e gramado O vexame protagonizado por alguns torcedores paralisou a partida por vários minutos 15.11.25 18h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00