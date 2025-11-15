Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí Gabi Gutierrez 15.11.25 16h46 Na capital, os bares se preparam para comemorar a vitória do leão (Foto: Cristino Martins | O Liberal) O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí, pela 37ª rodada do Brasileirão. O duelo será no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, mas, em Belém, o clima já é de festa para acompanhar a partida que pode garantir o acesso do Leão à Série A. Nos bares da capital paraense, a expectativa entre os torcedores é grande. Rafael Souza foi em família acompanhar a partida. Junto da filha, Maria Sophia Leão, e da esposa, Estrela Leão, ele contou sobre os planos pra comemoração: "A gente tá ansioso, se ganhar, vamos estrear a nova doca". Léo Freitas, de 27 anos, mora há 6 em Portugal e está na cidade natal acompanhando o momento histórico do time do coração, que, depois de mais de 30 anos, chega próximo da série A. "É uma sensação incrível estar aqui. Eu acompanho os jogos de lá [Portugal] de madrugada, então não tem essa atmosfera daqui, sinto muita falta", disse apostando em um placar de 2x0 para o clube do coração. Léo torce para que o acesso seja definido na partida de hoje e justifica: "Quanto antes, melhor. Pro Remo tudo é difícil, melhor não arriscar". Ainda em família, a família Silva também se reuniu pra curtir o jogo. Arilson Silva, foi com a esposa, o filho e a nora acompanhar o leão, e observa um cenário positivo para o leão nessa partida: "Estamos na expectativa da vitória, né. Estamos com dois jogadores voltando: Diego Hernandez e Caio Vinícius, que são de suma importância pra equipe", disse o torcedor, que ainda revelou que a torcida se estende até final para garantir que os resultados dos demais times, ajudem o Remo. "A gente fica na torcida até amanhã [domingo] esperando pela derrota da Chapeconse contra o Criciúma. E se não acontecer? Deixa pra grande festa dia 23 no Mangueirão", concluiu. 