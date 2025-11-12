Clippers x Nuggets: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta quinta (13/11) pela NBA

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets jogam nesta quinta-feira (13/11) a temporada normal da NBA. O jogo está programado para as 00h30, no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Clippers x Nuggets ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 00h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nuggets soma na Conferência Oeste um total de 8 vitórias e 2 derrotas.

Já LA Clippers acumula 3 vitórias e 7 derrotas na mesma conferência.

Denver Nuggets venceu Los Angeles Clippers por 122 a 108 na madrugada desta quarta-feira (12/11).

FICHA TÉCNICA

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets

NBA

Local: Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia

Data/Horário: 13 de novembro de 2025, 00h30