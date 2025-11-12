Kings x Hawks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta quinta (13/11) pela NBA Sacramento Kings e Atlanta Hawks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Thalles Leal 12.11.25 23h00 Sacramento Kings vem de uma derrota de 122 a 108 para Denver Nuggets (X/ @SacramentoKings) Sacramento Kings x Atlanta Hawks jogam nesta quinta-feira (13/11) a temporada normal da NBA. O jogo será realizado às 00h, no Golden 1 Center, em Sacramento, Califórnia. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Kings x Hawks ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 00h (horário de Brasília). VEJA MAIS Thunder x Lakers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Como as equipes chegam para o jogo? Kings acumula na Conferência Oeste um total de 3 vitórias e 8 derrotas. Já Atlanta Hawks soma na Conferência Leste 6 vitórias e 5 derrotas. FICHA TÉCNICA Sacramento Kings x Atlanta Hawks NBA Local: Golden 1 Center, em Sacramento, Califórnia Data/Horário: 13 de novembro de 2025, 00h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlanta Hawks Sacramento Kings jogos de hoje NBA COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Pará aprova lei que declara o jiu-jitsu brasileiro como patrimônio cultural imaterial do Estado Modalidade foi criada pelos paraense Carlos e Hélio Gracie, no início do século XX 13.11.25 12h48 Mais esportes Paraense supera lesão no ombro e se destaca no Mundial de Judô em Paris Rosângela Ribeiro conquistou o tetracampeonato mundial na última semana, na capital francesa 13.11.25 11h39 NBA Clippers x Nuggets: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta quinta (13/11) pela NBA Los Angeles Clippers e Denver Nuggets jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 12.11.25 23h30 NBA Kings x Hawks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta quinta (13/11) pela NBA Sacramento Kings e Atlanta Hawks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 12.11.25 23h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (13/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos e as eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 13.11.25 7h00 Futebol Jogadores rescindem contrato com o Paysandu e têm nomes publicados no BID Time bicolor dá início ao planejamento para 2026 e mantém base de jogadores com contrato mais longo 13.11.25 12h14 Futebol e COP30 Remo marca presença na COP30 e reforça políticas de sustentabilidade Delegação do time paraense, que incluiu o mascote Leão Malino e as Leoas Azulinas, foi recebida com entusiasmo pelo público na Green Zone 13.11.25 11h02 PRIMEIRA DIVISÃO 'Quero que o Flamengo enfrente o Remo em Belém', diz Janja ao Grupo Liberal Durante a COP 30, primeira-dama afirmou que o Pará merece um clube na elite do futebol brasileiro e demonstrou apoio ao Leão Azul 12.11.25 19h46