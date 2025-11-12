Kings x Hawks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta quinta (13/11) pela NBA

Sacramento Kings x Atlanta Hawks jogam nesta quinta-feira (13/11) a temporada normal da NBA. O jogo será realizado às 00h, no Golden 1 Center, em Sacramento, Califórnia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Kings x Hawks ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 00h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Kings acumula na Conferência Oeste um total de 3 vitórias e 8 derrotas.

Já Atlanta Hawks soma na Conferência Leste 6 vitórias e 5 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Sacramento Kings x Atlanta Hawks

NBA

Local: Golden 1 Center, em Sacramento, Califórnia

Data/Horário: 13 de novembro de 2025, 00h