Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Thunder x Lakers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Thunder lidera a Conferência Oeste com 3 vitórias a mais e 2 derrotas a menos que Lakers (X/ @okcthunder)

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo iniciará às 23h30, no Paycom Center, em Oklahoma City, Oklahoma. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Spurs x Warriors ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 2, pela Disney+ e pelo NBA League Pass, a partir das 23h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

image Mavericks x Suns: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA
Dallas Mavericks e Phoenix Suns jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

image Spurs x Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA
San Antonio Spurs e Golden State Warriors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

Como as equipes chegam para o jogo?

Oklahoma City Thunder lidera a Conferência Oeste e acumula 11 vitórias e 1 derrota.

Já LA Lakers é o 4° colocado da mesma conferência e soma 8 vitórias e 3 derrotas.

FICHA TÉCNICA
Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
NBA
Local: Paycom Center, em Oklahoma City, Oklahoma
Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 23h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers

jogos de hoje

NBA
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

Mais esportes

Pará aprova lei que declara o jiu-jitsu brasileiro como patrimônio cultural imaterial do Estado

Modalidade foi criada pelos paraense Carlos e Hélio Gracie, no início do século XX

13.11.25 12h48

Mais esportes

Paraense supera lesão no ombro e se destaca no Mundial de Judô em Paris

Rosângela Ribeiro conquistou o tetracampeonato mundial na última semana, na capital francesa

13.11.25 11h39

NBA

Clippers x Nuggets: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta quinta (13/11) pela NBA

Los Angeles Clippers e Denver Nuggets jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

12.11.25 23h30

NBA

Kings x Hawks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta quinta (13/11) pela NBA

Sacramento Kings e Atlanta Hawks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

12.11.25 23h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (13/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos e as eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

13.11.25 7h00

Futebol

Jogadores rescindem contrato com o Paysandu e têm nomes publicados no BID

Time bicolor dá início ao planejamento para 2026 e mantém base de jogadores com contrato mais longo

13.11.25 12h14

Futebol e COP30

Remo marca presença na COP30 e reforça políticas de sustentabilidade

Delegação do time paraense, que incluiu o mascote Leão Malino e as Leoas Azulinas, foi recebida com entusiasmo pelo público na Green Zone

13.11.25 11h02

PRIMEIRA DIVISÃO

'Quero que o Flamengo enfrente o Remo em Belém', diz Janja ao Grupo Liberal

Durante a COP 30, primeira-dama afirmou que o Pará merece um clube na elite do futebol brasileiro e demonstrou apoio ao Leão Azul

12.11.25 19h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda