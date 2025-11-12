Thunder x Lakers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo iniciará às 23h30, no Paycom Center, em Oklahoma City, Oklahoma. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Spurs x Warriors ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 2, pela Disney+ e pelo NBA League Pass, a partir das 23h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Oklahoma City Thunder lidera a Conferência Oeste e acumula 11 vitórias e 1 derrota.

Já LA Lakers é o 4° colocado da mesma conferência e soma 8 vitórias e 3 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

NBA

Local: Paycom Center, em Oklahoma City, Oklahoma

Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 23h30