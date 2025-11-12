Mavericks x Suns: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

Dallas Mavericks x Phoenix Suns jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo acontecerá às 22h30, no American Airlines Center, em Dallas, Texas. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mavericks x Suns ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 22h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Phoenix Suns acumula na Conferência Oeste 6 vitórias e 5 derrotas.

Já Mavericks soma na mesma conferência 3 vitórias e 8 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

NBA

Local: American Airlines Center, em Dallas, Texas

Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 22h30