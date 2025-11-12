Rockets x Wizards: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

Houston Rockets x Washington Wizards jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo começará às 22h, no Toyota Center, em Houston, Texas. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Rockets x Wizards ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Wizards é o lanterna da Conferência Leste com 1 vitória e 10 derrotas.

Já Rockets soma 6 vitórias e 3 derrotas na Conferência Oeste.

FICHA TÉCNICA

Houston Rockets x Washington Wizards

NBA

Local: Toyota Center, em Houston, Texas

Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 22h