Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/11) pelo Brasileirão

Atlético MG x Fortaleza disputam hoje, quarta-feira (12/11), uma partida pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 20h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético x Fortaleza ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão e acumula 7 vitórias, 9 empates, 16 derrotas, 31 gols marcados e 48 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Galo ocupa a 9° posição e soma 11 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 34 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

O último clássico entre Ceará e Fortaleza ocorreu no dia 13 de julho de 2025 e terminou com a vitória do Ceará por 1 a 0.

Atlético (MG) x Fortaleza: prováveis escalações

Galo: Éverson, Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Guilherme Arana, Fausto Vera, Igor Gomes (Alexsander), Gustavo Scarpa, Bernard, Dudu, Hulk (Rony).

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila, Bruno Pacheco, Lucas Sasha, Pierre, Matheus Rossetto, Pochettino, Breno Lopes, Lucero (Deyverson).

FICHA TÉCNICA

Atlético Mineiro x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 20h30