Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/11) pelo Brasileirão Atlético MG e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 12.11.25 19h30 O Atlético soma 13 pontos a mais que o Fortaleza (X/ @sudamericana) Atlético MG x Fortaleza disputam hoje, quarta-feira (12/11), uma partida pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 20h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético x Fortaleza ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão e acumula 7 vitórias, 9 empates, 16 derrotas, 31 gols marcados e 48 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Galo ocupa a 9° posição e soma 11 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 34 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. O último clássico entre Ceará e Fortaleza ocorreu no dia 13 de julho de 2025 e terminou com a vitória do Ceará por 1 a 0. Atlético (MG) x Fortaleza: prováveis escalações Galo: Éverson, Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Guilherme Arana, Fausto Vera, Igor Gomes (Alexsander), Gustavo Scarpa, Bernard, Dudu, Hulk (Rony). Fortaleza: Brenno, Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila, Bruno Pacheco, Lucas Sasha, Pierre, Matheus Rossetto, Pochettino, Breno Lopes, Lucero (Deyverson). FICHA TÉCNICA Atlético Mineiro x Fortaleza Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 20h30