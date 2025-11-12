Pistons x Bulls: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

Detroit Pistons x Chicago Bulls jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo ocorre às 21h, na Little Caesars Arena, em Detroit, Michigan. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pistons x Bulls ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Detroit Pistons é o 1° colocado da Conferência Leste com 9 vitórias e 2 derrotas.

Já Bulls acumula na mesma conferência um total de 6 vitórias e 4 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Detroit Pistons x Chicago Bulls

NBA

Local: Little Caesars Arena, em Detroit, Michigan

Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 21h