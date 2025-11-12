Pistons x Bulls: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA Detroit Pistons e Chicago Bulls jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Thalles Leal 12.11.25 20h00 Pistons soma 3 vitórias a mais e 2 derrotas a menos que o Bulls na Conferência Leste da NBA (X/ @DetroitPistons) Detroit Pistons x Chicago Bulls jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo ocorre às 21h, na Little Caesars Arena, em Detroit, Michigan. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Pistons x Bulls ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília). VEJA MAIS Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/11) pelo Brasileirão Atlético MG e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Hornets x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Como as equipes chegam para o jogo? Detroit Pistons é o 1° colocado da Conferência Leste com 9 vitórias e 2 derrotas. Já Bulls acumula na mesma conferência um total de 6 vitórias e 4 derrotas. FICHA TÉCNICA Detroit Pistons x Chicago Bulls NBA Local: Little Caesars Arena, em Detroit, Michigan Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Detroit Pistons Chicago Bulls jogos de hoje NBA COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES NBA Mavericks x Suns: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA Dallas Mavericks e Phoenix Suns jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 12.11.25 21h30 NBA Spurs x Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA San Antonio Spurs e Golden State Warriors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 12.11.25 21h00 NBA Pelicans x Blazers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 12.11.25 21h00 NBA Rockets x Wizards: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA Houston Rockets e Washington Wizards jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 12.11.25 21h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52