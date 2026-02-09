Capa Jornal Amazônia
Velocidade: Piloto do Remo conquista pódio em etapa da Hot Cup em Interlagos

Augusto Santin e Danilo Teruya ficaram na 4ª posição e subiram no pódio

O Liberal
fonte

Pilotos Augusto Santin e Danilo Teruya (Foto: Marcos Tadeu Batista / Velocidade em Foco)

A etapa da Hot Cup em Interlagos colocou à prova a capacidade de reação da Santin Racing Team. Em um fim de semana marcado por contratempos dentro e fora da pista, a equipe conseguiu se reinventar e sair do Autódromo José Carlos Pace com um resultado expressivo: 12º lugar na classificação geral e a quarta posição na categoria, garantindo presença no pódio com o piloto do Remo, Augusto Santin.

Os desafios começaram ainda na sexta-feira. Problemas estruturais no autódromo causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica, o que comprometeu seriamente o cronograma de atividades e reduziu de forma significativa o tempo disponível para treinos. Como se não bastasse, o carro 33 sofreu uma quebra de motor logo no início das atividades, após apenas três voltas completadas, aumentando a pressão sobre a equipe.

Para a etapa, estavam inicialmente programados os pilotos Ricardo Moraes e Danilo Teruya. No entanto, com a necessidade de troca do motor e ajustes emergenciais realizados ao longo do sábado, a Santin Racing Team optou por uma mudança estratégica na formação. Em comum acordo, a dupla passou a ser formada por Augusto Santin e Danilo Teruya para a corrida principal, disputada no domingo, com duração de 80 minutos.

Mesmo com preparação limitada, o desempenho na tomada de tempo chamou atenção. Danilo Teruya colocou o carro #33 na segunda posição do grid da categoria, largando na primeira fila, um resultado que evidenciou o potencial do conjunto, mesmo diante de um fim de semana atípico.

Na corrida, a leitura estratégica foi fundamental. A parada obrigatória para troca de pilotos ocorreu por volta da 18ª volta, quando Augusto Santin assumiu o comando em um cenário de instabilidade climática, com garoa atingindo alguns pontos do circuito de 4.309 metros de extensão.

Durante o pit stop, a equipe decidiu realizar também a troca das velas do motor como medida preventiva. A ação custou posições momentaneamente, mas garantiu segurança mecânica para o restante da prova. Com ritmo constante, boa administração do equipamento e decisões acertadas, a Santin Racing Team conseguiu recuperar terreno e confirmar um resultado que simboliza resiliência, estratégia e trabalho coletivo.

mais esportes

augusto santin

remo

remo

piloto do remo
