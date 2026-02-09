Velocidade: Piloto do Remo conquista pódio em etapa da Hot Cup em Interlagos Augusto Santin e Danilo Teruya ficaram na 4ª posição e subiram no pódio O Liberal 09.02.26 15h27 Pilotos Augusto Santin e Danilo Teruya (Foto: Marcos Tadeu Batista / Velocidade em Foco) A etapa da Hot Cup em Interlagos colocou à prova a capacidade de reação da Santin Racing Team. Em um fim de semana marcado por contratempos dentro e fora da pista, a equipe conseguiu se reinventar e sair do Autódromo José Carlos Pace com um resultado expressivo: 12º lugar na classificação geral e a quarta posição na categoria, garantindo presença no pódio com o piloto do Remo, Augusto Santin. Os desafios começaram ainda na sexta-feira. Problemas estruturais no autódromo causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica, o que comprometeu seriamente o cronograma de atividades e reduziu de forma significativa o tempo disponível para treinos. Como se não bastasse, o carro 33 sofreu uma quebra de motor logo no início das atividades, após apenas três voltas completadas, aumentando a pressão sobre a equipe. Para a etapa, estavam inicialmente programados os pilotos Ricardo Moraes e Danilo Teruya. No entanto, com a necessidade de troca do motor e ajustes emergenciais realizados ao longo do sábado, a Santin Racing Team optou por uma mudança estratégica na formação. Em comum acordo, a dupla passou a ser formada por Augusto Santin e Danilo Teruya para a corrida principal, disputada no domingo, com duração de 80 minutos. Mesmo com preparação limitada, o desempenho na tomada de tempo chamou atenção. Danilo Teruya colocou o carro #33 na segunda posição do grid da categoria, largando na primeira fila, um resultado que evidenciou o potencial do conjunto, mesmo diante de um fim de semana atípico. Na corrida, a leitura estratégica foi fundamental. A parada obrigatória para troca de pilotos ocorreu por volta da 18ª volta, quando Augusto Santin assumiu o comando em um cenário de instabilidade climática, com garoa atingindo alguns pontos do circuito de 4.309 metros de extensão. Durante o pit stop, a equipe decidiu realizar também a troca das velas do motor como medida preventiva. A ação custou posições momentaneamente, mas garantiu segurança mecânica para o restante da prova. Com ritmo constante, boa administração do equipamento e decisões acertadas, a Santin Racing Team conseguiu recuperar terreno e confirmar um resultado que simboliza resiliência, estratégia e trabalho coletivo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes augusto santin remo remo piloto do remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Velocidade: Piloto do Remo conquista pódio em etapa da Hot Cup em Interlagos Augusto Santin e Danilo Teruya ficaram na 4ª posição e subiram no pódio 09.02.26 15h27 MMA Sport Club Elicarlos "Cobra" Leva o DNA Paraense ao Hexagone MMA 39 na França 06.02.26 11h21 futebol Com três derrotas seguidas, paraense Michel Pereira rebate críticas e mira reação no UFC Lutador natural de Tucumã, sudeste do Pará, comentou sobre ter sido chamado de 'preguiçoso' 06.02.26 11h16 MMA Sport Club Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325 03.02.26 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 CASO NEYMAR Najila afirma que perdoaria Neymar: 'todo mundo pode errar' Modelo diz que conversaria com o jogador e que é possível perdoá-lo 10.02.26 0h10