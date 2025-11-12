Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Hornets x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Bucks soma 4 vitórias a mais e 3 derrotas a menos que Hornets na Conferência Leste (X/ @Bucks)

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo começa às 21h, no Spectrum Center, em Charlotte, Carolina do Norte. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hornets x Bucks ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Milwaukee Bucks acumula na Conferência Leste 7 vitórias e 4 derrotas.

Já Hornets soma na mesma conferência 3 vitórias e 7 derrotas.

FICHA TÉCNICA
Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks
NBA
Local: Spectrum Center, em Charlotte, Carolina do Norte
Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 21h

