Hornets x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo começa às 21h, no Spectrum Center, em Charlotte, Carolina do Norte. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hornets x Bucks ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Milwaukee Bucks acumula na Conferência Leste 7 vitórias e 4 derrotas.

Já Hornets soma na mesma conferência 3 vitórias e 7 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

NBA

Local: Spectrum Center, em Charlotte, Carolina do Norte

Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 21h