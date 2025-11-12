Pelicans x Blazers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo ocorrerá às 22h, no Smoothie King Center, em Nova Orleans, Luisiana. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pelicans x Blazers ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Pelicans está na lanterna da Conferência Oeste e acumula 2 vitórias e 8 derrotas.

Já Trail Blazers soma na mesma conferência um total de 5 vitórias e 5 derrotas.

FICHA TÉCNICA

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

NBA

Local: Smoothie King Center, em Nova Orleans, Luisiana

Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 22h