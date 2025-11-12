Heat x Cavaliers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA Miami Heat e Cleveland Cavaliers jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Thalles Leal 12.11.25 20h30 Na segunda-feira, Heat venceu Cavaliers por 140 a 138 (X/ @MiamiHEAT) Miami Heat x Cleveland Cavaliers jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo está programado para as 21h30, no Kaseya Center, em Miami, Flórida. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Heat x Cavaliers ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h30 (horário de Brasília). VEJA MAIS Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/11) pelo Brasileirão Atlético MG e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Hornets x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Pistons x Bulls: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA Detroit Pistons e Chicago Bulls jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Miami Heat e Cleveland Cavaliers somam 7 vitórias e 4 derrotas na Conferência Leste da NBA. Miami Heat venceu Cleveland Cavaliers por 140 a 138 na última segunda-feira (10/11). FICHA TÉCNICA Miami Heat x Cleveland Cavaliers NBA Local: Kaseya Center, em Miami, Flórida Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cleveland Cavaliers Miami Heat jogos de hoje NBA COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES NBA Mavericks x Suns: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA Dallas Mavericks e Phoenix Suns jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 12.11.25 21h30 NBA Spurs x Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA San Antonio Spurs e Golden State Warriors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 12.11.25 21h00 NBA Pelicans x Blazers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 12.11.25 21h00 NBA Rockets x Wizards: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA Houston Rockets e Washington Wizards jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 12.11.25 21h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52