Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Spurs x Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

San Antonio Spurs e Golden State Warriors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Spurs soma 2 vitórias a mais e 4 derrotas a menos que Warriors na Conferência Oeste (Facebook/ @warriors)

San Antonio Spurs x Golden State Warriors jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo tem início às 22h, no Frost Bank Center, em San Antonio, Texas. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Spurs x Warriors ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Vivo NBA e pelo NBA League Pass, a partir das 22h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

image Hornets x Bucks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA
Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

image Pistons x Bulls: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA
Detroit Pistons e Chicago Bulls jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

image Heat x Cavaliers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA
Miami Heat e Cleveland Cavaliers jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

Como as equipes chegam para o jogo?

San Antonio Spurs está na vice-liderança da Conferência Oeste com 8 vitórias e 2 derrotas.

Já Warriors ocupa a 9° posição da mesma conferência e acumula 6 vitórias e 6 derrotas.

FICHA TÉCNICA
San Antonio Spurs x Golden State Warriors
NBA
Local: Frost Bank Center, em San Antonio, Texas
Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 22h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

San Antonio Spurs

Golden State Warriors

NBA

jogos de hoje
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

Mais esportes

Pará aprova lei que declara o jiu-jitsu brasileiro como patrimônio cultural imaterial do Estado

Modalidade foi criada pelos paraense Carlos e Hélio Gracie, no início do século XX

13.11.25 12h48

Mais esportes

Paraense supera lesão no ombro e se destaca no Mundial de Judô em Paris

Rosângela Ribeiro conquistou o tetracampeonato mundial na última semana, na capital francesa

13.11.25 11h39

NBA

Clippers x Nuggets: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta quinta (13/11) pela NBA

Los Angeles Clippers e Denver Nuggets jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

12.11.25 23h30

NBA

Kings x Hawks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta quinta (13/11) pela NBA

Sacramento Kings e Atlanta Hawks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

12.11.25 23h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (13/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos e as eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

13.11.25 7h00

Futebol

Jogadores rescindem contrato com o Paysandu e têm nomes publicados no BID

Time bicolor dá início ao planejamento para 2026 e mantém base de jogadores com contrato mais longo

13.11.25 12h14

Futebol e COP30

Remo marca presença na COP30 e reforça políticas de sustentabilidade

Delegação do time paraense, que incluiu o mascote Leão Malino e as Leoas Azulinas, foi recebida com entusiasmo pelo público na Green Zone

13.11.25 11h02

PRIMEIRA DIVISÃO

'Quero que o Flamengo enfrente o Remo em Belém', diz Janja ao Grupo Liberal

Durante a COP 30, primeira-dama afirmou que o Pará merece um clube na elite do futebol brasileiro e demonstrou apoio ao Leão Azul

12.11.25 19h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda