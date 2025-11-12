Spurs x Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

San Antonio Spurs x Golden State Warriors jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo tem início às 22h, no Frost Bank Center, em San Antonio, Texas. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Spurs x Warriors ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Vivo NBA e pelo NBA League Pass, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

San Antonio Spurs está na vice-liderança da Conferência Oeste com 8 vitórias e 2 derrotas.

Já Warriors ocupa a 9° posição da mesma conferência e acumula 6 vitórias e 6 derrotas.

FICHA TÉCNICA

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

NBA

Local: Frost Bank Center, em San Antonio, Texas

Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 22h