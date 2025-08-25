Capa Jornal Amazônia
Corredora chega em último lugar e ganha pomada 'canela de velho' em competição no Pará

A corredora Margarida Freire Araújo, de 47 anos, foi quem levou o prêmio simbólico. O percurso incluiu uma rua que passa em frente à casa de seus familiares, que acompanharam a cena e se divertiram com o desempenho dela.

O Liberal
fonte

Corredora chega em último lugar e ganha pomada ‘canela de velho’ em competição no Pará. (Reprodução)

Durante uma corrida de rua realizada em Ourém, no nordeste do Pará, uma corredora chamou a atenção não por ter vencido a prova, mas por ter cruzado a linha de chegada em último lugar e receber um prêmio inusitado: uma pomada canela de velho.

O evento esportivo fez parte da programação do Círio de Nossa Senhora da Conceição, organizado pela paróquia local. A corrida reuniu dezenas de participantes pelas ruas da cidade, em um momento de integração e descontração entre os fiéis.

A corredora Margarida Freire Araújo, de 47 anos, foi quem levou o prêmio simbólico. O percurso incluiu uma rua que passa em frente à casa de seus familiares, que acompanharam a cena e se divertiram com o desempenho dela.

Apesar do desempenho modesto, ela demonstrou bom humor e destacou o valor da experiência. “Foi muito bom. Gostei bastante. Eu me inscrevi, mas não foi para ganhar. Foi só para competir, mas ganhei em último lugar. É, galera, bora treinar, bora correr. É cansativo, mas é gratificante”, disse, sorrindo.

.
