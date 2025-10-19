Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio

Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento

Igor Wilson
fonte

Entrega de kits da corrida do Círio começa nesta semana (Wagner Santana/ O Liberal)

A 40ª edição da Corrida do Círio começa a ganhar forma. A entrega dos kits dos atletas — etapa que marca oficialmente a contagem regressiva para a prova — será realizada a partir da próxima quarta-feira (22), e vai até sexta (24), no 1º piso do Shopping Bosque Grão-Pará, ao lado do Coco Bambu, das 10h às 20h. Este ano, a corrida será dividida em dois dias: no sábado (25), acontecem os 5 km, com largada às 6h; no domingo (26), será a vez dos 10 km, a partir das 6h40, com transmissão ao vivo pela TV Liberal.

A nova estrutura busca melhorar a experiência dos corredores. “A divisão em dois dias é uma estratégia que busca oferecer uma experiência mais confortável e segura aos corredores, além de aprimorar a estrutura de chegada e dispersão. A Corrida do Círio é um evento que cresce a cada ano e estamos atentos a todos os detalhes para garantir a melhor experiência possível”, explica Nathalia Freitas, coordenadora da Corrida do Círio.

Vinicius Volpi, diretor de Programação da TV Liberal, completa: “É uma edição simbólica, de 40 anos, e queremos celebrar com organização, emoção e uma transmissão que leve a energia da corrida para todos os lares paraenses. Essa é uma das grandes marcas da Corrida do Círio: unir esporte, fé e tradição”.

Entre os milhares de corredores confirmados, está o casal Tathyane Dias e Endy Pinheiro. Para eles, a corrida é mais do que uma prova: é um desafio pessoal e compartilhado. Endy é corredor experiente e já participou de outras edições, enquanto Tathyane encara a prova como uma superação.

image Tathyane Dias e Endy Pinheiro vão participar da Corrida do Círio (Wagner Santana/ O Liberal)

“Essa prova representa pra mim um desafio pessoal, principalmente porque eu tive uma inflamação no meu joelho que me tirou das corridas por mais ou menos três anos”, conta Tathyane. Mesmo com a limitação de treinar corrida apenas uma vez por semana com assessoria esportiva, ela mantém a rotina ativa com treinos de futevôlei de três a quatro vezes na semana — uma forma de manter o condicionamento físico.

Endy foi o primeiro a incentivá-la. “Primeira pessoa que pensei foi no Endy, meu esposo, ele é corredor, sempre foi o melhor da turma, então ele me incentivou”, diz ela. “Mas o processo da corrida é único e pessoal, cada pessoa tem seu tempo, seus objetivos, então eu vou no meu ritmo e ele vai no dele.”

Para ele, a expectativa é alta. “É uma corrida muito simbólica e tradicional pro povo paraense. A expectativa é sempre a melhor possível, mas o primeiro objetivo é completar os 10 km. O segundo é tentar fazer em menos de uma hora”, afirma Endy. Já Tathyane sonha em cruzar a linha de chegada em até uma hora e meia. “Acredito que Nossa Senhora de Nazaré vai me ajudar a concluir essa prova. Eu já finalizei uma vez e estou acreditando que vou realmente concluir essa corrida esse ano, com tempo abaixo de uma hora e meia.”

Veja as camisas dos kits da corrida do Círio

A prova é realizada pela TV Liberal e conta com patrocínio de Supermercado Mais Barato, Selfit Academias, Equatorial Energia e Formosa Mix, além de apoio de Sesi, Biscoitos Vitória, Café Santa Clara e Acceb.

 

Serviço — Entrega dos Kits

22, 23 e 24 de outubro (quarta, quinta e sexta)

1º piso do Shopping Bosque Grão-Pará, ao lado do Coco Bambu

 

Av. Centenário, 1052

10h às 20h

 

Datas da prova

5 km — 25 de outubro, a partir das 6h

‍10 km — 26 de outubro, a partir das 6h40 (com transmissão ao vivo)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mais esportes

corrida do círio
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

Corrida do Cirio

Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio

Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento

19.10.25 13h38

MMA Sport Club

Paraense 'Natalicio Shogun' Leva o MMA de Castanhal para o Cenário Internacional em Luta na Alemanha

17.10.25 13h28

Mais esportes

Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos

Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025.

16.10.25 12h21

MMA Sport Club

ABCF Fight 29 agita Parauapebas com grandes disputas de cinturão

14.10.25 11h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4

Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo'

18.10.25 23h31

LEÃO QUASE LÁ

Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B?

De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B.

19.10.25 8h30

Futebol

Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante'

Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática.

19.10.25 8h00

futebol

Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo

Atleta fará uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (10/10)

19.10.25 10h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda