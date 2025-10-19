Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio

A 40ª edição da Corrida do Círio começa a ganhar forma. A entrega dos kits dos atletas — etapa que marca oficialmente a contagem regressiva para a prova — será realizada a partir da próxima quarta-feira (22), e vai até sexta (24), no 1º piso do Shopping Bosque Grão-Pará, ao lado do Coco Bambu, das 10h às 20h. Este ano, a corrida será dividida em dois dias: no sábado (25), acontecem os 5 km, com largada às 6h; no domingo (26), será a vez dos 10 km, a partir das 6h40, com transmissão ao vivo pela TV Liberal.

A nova estrutura busca melhorar a experiência dos corredores. “A divisão em dois dias é uma estratégia que busca oferecer uma experiência mais confortável e segura aos corredores, além de aprimorar a estrutura de chegada e dispersão. A Corrida do Círio é um evento que cresce a cada ano e estamos atentos a todos os detalhes para garantir a melhor experiência possível”, explica Nathalia Freitas, coordenadora da Corrida do Círio.

Vinicius Volpi, diretor de Programação da TV Liberal, completa: “É uma edição simbólica, de 40 anos, e queremos celebrar com organização, emoção e uma transmissão que leve a energia da corrida para todos os lares paraenses. Essa é uma das grandes marcas da Corrida do Círio: unir esporte, fé e tradição”.

Entre os milhares de corredores confirmados, está o casal Tathyane Dias e Endy Pinheiro. Para eles, a corrida é mais do que uma prova: é um desafio pessoal e compartilhado. Endy é corredor experiente e já participou de outras edições, enquanto Tathyane encara a prova como uma superação.

Tathyane Dias e Endy Pinheiro vão participar da Corrida do Círio (Wagner Santana/ O Liberal)

“Essa prova representa pra mim um desafio pessoal, principalmente porque eu tive uma inflamação no meu joelho que me tirou das corridas por mais ou menos três anos”, conta Tathyane. Mesmo com a limitação de treinar corrida apenas uma vez por semana com assessoria esportiva, ela mantém a rotina ativa com treinos de futevôlei de três a quatro vezes na semana — uma forma de manter o condicionamento físico.

Endy foi o primeiro a incentivá-la. “Primeira pessoa que pensei foi no Endy, meu esposo, ele é corredor, sempre foi o melhor da turma, então ele me incentivou”, diz ela. “Mas o processo da corrida é único e pessoal, cada pessoa tem seu tempo, seus objetivos, então eu vou no meu ritmo e ele vai no dele.”

Para ele, a expectativa é alta. “É uma corrida muito simbólica e tradicional pro povo paraense. A expectativa é sempre a melhor possível, mas o primeiro objetivo é completar os 10 km. O segundo é tentar fazer em menos de uma hora”, afirma Endy. Já Tathyane sonha em cruzar a linha de chegada em até uma hora e meia. “Acredito que Nossa Senhora de Nazaré vai me ajudar a concluir essa prova. Eu já finalizei uma vez e estou acreditando que vou realmente concluir essa corrida esse ano, com tempo abaixo de uma hora e meia.”

A prova é realizada pela TV Liberal e conta com patrocínio de Supermercado Mais Barato, Selfit Academias, Equatorial Energia e Formosa Mix, além de apoio de Sesi, Biscoitos Vitória, Café Santa Clara e Acceb.

Serviço — Entrega dos Kits

22, 23 e 24 de outubro (quarta, quinta e sexta)

1º piso do Shopping Bosque Grão-Pará, ao lado do Coco Bambu

Av. Centenário, 1052

10h às 20h

Datas da prova

5 km — 25 de outubro, a partir das 6h

‍10 km — 26 de outubro, a partir das 6h40 (com transmissão ao vivo)