Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B Iury Costa 05.09.25 21h14 Pedro Rocha se isolou ainda mais na artilharia da Série B, com 12 gols. (Thiago Gomes / O Liberal) A vitória do Clube do Remo sobre o Amazonas por 3 a 1 reviveu o time na briga pelo G-4 da Série B. Agora o time tem 38 pontos na tabela e está a apenas um ponto do Criciúma, porteiro do G-4. O homem do jogo foi o atacante Pedro Rocha, que marcou duas vezes e se isolou ainda mais na artilharia da Série B, com 12 gols. O jogador comentou sobre a importância da vitória fora de casa. "A gente precisava muito dessa vitória fora de casa, pra continuar brigando na parte de cima da tabela. Muito feliz pelos dois gols e por ajudar a equipe mais uma vez. A vitória é de todo mundo, jogadores e comissão. Agora é comemorar e pensar no próximo jogo", declarou Pedro. Além de reaproximar o time da zona de acesso da competição, a vitória também aliviou a pressão do técnico António Oliveira, que estava tendo seu trabalho questionado pela diretoria azulina nos últimos jogos. VEJA MAIS Pedro Rocha brilha, Marrony decide e Remo vence o Amazonas fora de casa pela Série B Atacante marca duas vezes, Leão Azul ganha fôlego na tabela e volta a sonhar com o G4 da competição De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO. Agenda Embalado pela grande vitória, o Remo agora tem mais um jogo fora de casa. O time azulina vai até Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova no próximo sábado, as 18h30 no estádio OBA. Mais uma vitória pode colocar o Remo de novo no G-4 da Segundona, a depender de outros resultados. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)