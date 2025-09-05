Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas

A vitória do Clube do Remo sobre o Amazonas por 3 a 1 reviveu o time na briga pelo G-4 da Série B. Agora o time tem 38 pontos na tabela e está a apenas um ponto do Criciúma, porteiro do G-4.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O homem do jogo foi o atacante Pedro Rocha, que marcou duas vezes e se isolou ainda mais na artilharia da Série B, com 12 gols. O jogador comentou sobre a importância da vitória fora de casa.

“A gente precisava muito dessa vitória fora de casa, pra continuar brigando na parte de cima da tabela. Muito feliz pelos dois gols e por ajudar a equipe mais uma vez. A vitória é de todo mundo, jogadores e comissão. Agora é comemorar e pensar no próximo jogo”, declarou Pedro.

Além de reaproximar o time da zona de acesso da competição, a vitória também aliviou a pressão do técnico António Oliveira, que estava tendo seu trabalho questionado pela diretoria azulina nos últimos jogos.

VEJA MAIS

Agenda

Embalado pela grande vitória, o Remo agora tem mais um jogo fora de casa. O time azulina vai até Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova no próximo sábado, as 18h30 no estádio OBA.

Mais uma vitória pode colocar o Remo de novo no G-4 da Segundona, a depender de outros resultados. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)