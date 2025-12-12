Brasileiros e Lando Norris são destaque na Festa de Gala da FIA Estadão Conteúdo 12.12.25 22h52 Dois brasileiros foram destaque na cerimônia de gala da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), realizada nesta sexta-feira, em Tashkent, no Uzbequistão. O evento reúne os pilotos que conquistaram títulos nas competições organizadas pela entidade ao longo do ano. Campeão da Fórmula 3, Rafael Câmara ganhou o prêmio de Novato do Ano, enquanto Lucas Moraes recebeu o troféu de campeão mundial de rali. Além disso, o britânico Lando Norris, que ficou com o título da Fórmula 1 nesta temporada, também recebeu o troféu. Com apenas 20 anos, o pernambucano Rafael Câmara se tornou uma das novas sensações do automobilismo brasileiro. Integrante da Academia da Ferrari, o jovem conquistou o título da Fórmula 3 em 2025 de forma antecipada, logo em sua temporada de estreia. Nascido no Recife, Rafael Câmara começou a carreira no kart, em seu estado natal, e mudou-se para a Europa em 2016 em busca de novos desafios. Após rápida ascensão, o piloto conquistou títulos importantes na categoria, como a WSK Champions Cup, a WSK Super Masters Series e o vice-campeonato mundial em 2019. Em 2022, o pernambucano estreou em carros de fórmula, pela equipe Prema Racing, competindo nas Fórmulas 4 Italiana, Alemã e dos Emirados Árabes Unidos, conquistando o terceiro lugar nas duas primeiras e o vice-campeonato na última. Dois anos depois, ele foi campeão da Fórmula Regional Europeia (FRECA). Já Lucas Ermírio de Moraes, de 35 anos, alcançou um feito inédito em 2025 ao sagrar-se campeão mundial de Rally Raid (W2RC), o principal campeonato do rali cross-country internacional, logo em sua segunda temporada completa. Com incentivo do pai, o paulista, herdeiro da família Ermírio de Moraes, dona do Grupo Votorantim, começou no motocross. Dos 4 anos até os 21, participou de competições em moto. Entretanto, após uma lesão no quadril interromper a carreira, ele decidiu competir no off-road, onde constrói uma trajetória vitoriosa. Pela Fórmula 1, além do campeão Norris, Oscar Piastri, terceiro colocado na temporada, também esteve presente na cerimônia. Por outro lado, Max Verstappen, vice-campeão, ficou de fora do evento por compromissos com a Red Bull, sua equipe. Outras categorias do automobilismo mundial, como kart, Formula E e Endurance também foram homenageadas durante a Festa de Gala da FIA. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave automobilismo FIA prêmio Lando Norris COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26