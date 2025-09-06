António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa

Diante do Amazonas-AM, o Remo se recuperou da derrota que sofreu para o Criciúma-SC em casa. Na última sexta-feira (5), em Manaus, o Leão Azul superou a Onça-Pintada por 3 a 1 e voltou a se reaproximar do G-4 da Série B. O triunfo também trouxe alívio para o time e, principalmente, para o treinador António Oliveira, que está pressionado no cargo. Após a partida, o técnico analisou o jogo, disse que gostou do desempenho da equipe e falou sobre a necessidade de melhorar o aproveitamento em casa.

"É evidente que nós temos que melhorar o nosso aproveitamento dentro de casa e nós temos essa consciência. Mas, no último jogo [contra o Criciúma], a equipe fez um grande jogo de futebol, é evidente que não foi eficaz. Hoje, podia até ter tido um placar ainda mais elástico, mas eu acho que o resultado foi justo porque a equipe do Amazonas também competiu", apontou Oliveira.

O treinador português assumiu o Remo em junho e, desde então, conquistou quatro vitórias, sendo três fora de casa. Em contrapartida, três das cinco derrotas do Leão Azul no campeonato ocorreram em casa, o que não agrada à torcida azulina. A última derrota para o Tigre fez o técnico balançar no cargo. Por isso, a partida contra o Amazonas era tão importante para o clube.

Ainda na coletiva, António ressaltou as condições de jogo em Manaus. Segundo ele, o calor e o gramado foram desafiantes. O treinador também parabenizou a equipe pelo desempenho e pela união.

"Foi uma equipe que empatou com o Coritiba, empatou aqui com o Goiás, portanto, tem feito bons resultados aqui dentro de casa. É extremamente desafiante jogar aqui com calor infernal a esta hora. Um gramado que não está nas melhores condições. A equipe adaptou-se muito bem às circunstâncias, foi muito forte naquilo que foi o plano estratégico para o jogo, executou da melhor forma e acaba por ser um justo vencedor", destacou.

"Parabéns mais uma vez aos meus jogadores. Foram fantásticos, àqueles que jogaram, àqueles que entraram, àqueles que foram muito importantes pela solidariedade e pela união que criam dentro do grupo e que hoje não entraram. Uma palavra também para os torcedores que estiveram aqui, que fizeram uma festa bonita e que foram coroados com o resultado, com a vitória do Remo", completou António Oliveira.

Antes de terminar a coletiva, o treinador azulino prestou solidariedade às famílias das vítimas do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa. Até o momento, as autoridades confirmaram 17 mortos.

Nascido e criado na capital portuguesa, António Oliveira lamentou a tragédia e dedicou a vitória aos conterrâneos e aos familiares. "Queria dedicar esta vitória, até porque a minha cidade está de luto por um incidente trágico. Queria endereçar as minhas eternas condolências a todos os familiares [das vítimas]. Aos que, infelizmente, nos deixaram, que descansem em paz", finalizou o técnico.

Agenda

O Remo terá uma semana até a próxima partida, que ocorre fora de casa, contra o Vila Nova-GO. O duelo será válido pela 26ª rodada da Série B e acontece no sábado (13), no estádio OBA, em Goiânia.