Sobe para 17 o número de mortos em acidente com bondinho em Lisboa

Um acidente no Elevador da Glória, um dos pontos turísticos mais visitados de Lisboa, deixou 17 pessoa mortas e 21 feridas nesta quinta-feira (4). O veículo descarrilou enquanto realizava o trajeto habitual, e as autoridades portuguesas investigam as causas do ocorrido. De acordo com informações divulgadas pelo Estadão, o acidente provocou pânico entre os passageiros e mobilizou equipes de resgate.

VEJA MAIS

O Elevador da Glória conecta a praça dos Restauradores ao bairro do Bairro Alto e é considerado um dos principais cartões-postais da capital portuguesa. Inaugurado em 1885, o transporte é tombado como patrimônio nacional e atrai milhares de turistas todos os anos.

Autoridades investigam causas do acidente

As autoridades de Lisboa informaram que o serviço do elevador foi suspenso até a conclusão da perícia. Técnicos avaliarão as condições de segurança do equipamento antes de qualquer liberação para o funcionamento. Ainda não há informações oficiais sobre a identidade da vítima ou sobre o estado de saúde dos feridos.