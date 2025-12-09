Zelenski se recusa a ceder território à Rússia enquanto busca apoio europeu para fim de guerra

O presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, reafirmou sua recusa em ceder qualquer território, resistindo à pressão dos EUA por um compromisso com a Rússia e mobilizando apoio europeu. "A Rússia insiste para que cedamos territórios. Não queremos ceder nada. É por isso que estamos lutando", disse Zelenski em canal no WhatsApp. Segundo ele, a lei e a moral ucranianas não permitem concessões.

Zelenski se reuniu nesta terça-feira (9) com o papa Leão XIV e deve ver a premiê italiana, Giorgia Meloni. Na véspera, o presidente esteve em Londres com líderes do Reino Unido, Keir Starmer, da França, Emmanuel Macron, e da Alemanha, Friedrich Merz.

EUA e Ucrânia concluíram três dias de negociações sobre o plano de paz americano, cujo principal entrave é a ideia de que Kiev ceda Donbass à Rússia - proposta rejeitada por Ucrânia e europeus. Trump mostrou frustração, dizendo que Zelenski "ainda não leu a proposta", e tem pressionado pela cessão de território para encerrar a guerra.

Zelenski afirmou que Trump "quer acabar com a guerra", mas ressaltou que os ucranianos percebem "detalhes e nuances" por viverem o conflito. Disse ainda que o plano dos EUA foi reduzido de 28 para 20 pontos após a retirada de itens "anti-ucranianos".

Starmer, Macron e Merz reafirmaram apoio a Kiev e defenderam um cessar-fogo "justo e duradouro". Europeus buscam garantias de segurança para evitar nova ofensiva russa. Zelenski acusa o líder russo, Vladimir Putin, de retardar negociações enquanto avança lentamente e intensifica ataques à infraestrutura ucraniana.

*Com informações da Associated Press.