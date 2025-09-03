Acidente em Lisboa: Itamaraty diz não haver brasileiros entre as vitimas até o momento

O governo brasileiro lamentou o acidente no Elevador da Glória, uma famosa atração turística de Lisboa, nesta quarta-feira, 03, e afirmou que, até o momento, não há registro de brasileiros entre os mortos. O descarrilhamento do elevador deixou ao menos 15 mortos e 18 feridos, segundo autoridades locais.

"Ao expressar condolências às famílias das vítimas, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal", afirma o Itamaraty em nota.

Cinco pessoas entre os feridos estão em estado grave e há estrangeiros entre as vítimas, mas a nacionalidade deles não foi divulgada. Os feridos foram levados para três hospitais da capital portuguesa: São José, Santa Maria e São Francisco Xavier. O trânsito na região foi interrompido e a Polícia Judiciária investiga o caso.

Uma das principais suspeitas para as causas do acidente envolve a ruptura de um dos cabos do bonde, que descarrilou e se chocou contra um prédio. O presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa também prestou condolências às famílias afetadas pelo ocorrido.

Veja a nota na íntegra:

O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do descarrilhamento do Elevador da Glória, em Lisboa, na tarde de hoje, que resultou na morte de mais de uma dezena de pessoas e em vários feridos graves.

Até o momento, não há registro de vítimas brasileiras. O Consulado-Geral em Lisboa permanece à disposição para prestar assistência aos cidadãos brasileiros e familiares por meio do plantão consular no número (+351 962 520 581?).