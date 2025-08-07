Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Após vice-campeonato na Finlândia, paraense se prepara para torneio de tênis em Lisboa

Mauro Klautau vai disputar o Campeonato Mundial na capital portuguesa a partir deste sábado (9)

O Liberal
fonte

Mauro (à esquerda) se prepara para mundial em Lisboa (Divulgação)

Mauro Klautau segue firme na temporada de 2025 do tênis master. O paraense conquistou o vice-campeonato do MT 700 de Hanko, na Finlândia, na última quarta-feira (6), e agora se prepara para a disputa do Campeonato Mundial de Simples e Duplas Mistas, em Lisboa, Portugal. A competição começa no próximo sábado (9).

O torneio é na categoria master, para atletas de 55 anos ou mais, e é considerado o maior do circuito de Masters da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês).

O paraense, que é natural de Belém, se destacou nas últimas semanas após ascender no ranking da sua categoria e subir da 48ª colocação para o 24º lugar, a melhor posição do atleta até o momento.

VEJA MAIS 

image Paraense conquista maior título da carreira na Finlândia às vésperas do Campeonato Mundial de Tênis
Atleta de Belém se prepara para o Mundial de Veteranos que ocorre em agosto em Lisboa

image João Fonseca atinge 48ª posição do ranking da ATP e conquista a melhor colocação da carreira
João Fonseca soma agora 1.116 pontos no ranking masculino.

image US Open anuncia maior premiação da história do tênis: R$ 27,3 milhões aos campeões
Este valor supera o montante total de US$ 75 milhões (aproximadamente R$ 410 milhões) oferecido em 2024, nesta que foi a maior bolsa da história do tênis até então

A expectativa é que o tenista suba ainda mais no ranking com a atualização da lista após a conquista na Finlândia. Mauro ficou muito próximo do título, mas foi superado na final pelo italiano Geovanni Medori por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

"Infelizmente não consegui a vitória, tive chances com quebra nos dois sets, mas Geovanni é um ótimo jogador, mereceu o triunfo", afirmou o paraense. "Agora é foco total no Campeonato Mundial", completou o tenista.

Na última semana, Mauro já havia conquistado o título do MT 700 de Helsinque, também na Finlândia. O atleta da categoria superou o finlandês Tapio Rossi na final por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

O Mundial de Lisboa será jogado no Centro Desportivo Nacional do Jamor, palco do tradicional torneio ATP disputado em solo português.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mais esportes

tênis

Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

Mais esportes

Equipe masculina de vôlei do Remo conquista bicampeonato da etapa norte da Superliga C

Time azulino venceu no tie-break o time Nilton Lins, do Amazonas

07.08.25 12h26

Tênis

Após vice-campeonato na Finlândia, paraense se prepara para torneio de tênis em Lisboa

Mauro Klautau vai disputar o Campeonato Mundial na capital portuguesa a partir deste sábado (9)

07.08.25 10h52

Mais esportes

Com duas derrotas seguidas, paraense Michel Pereira tem novo compromisso no UFC

Lutador vai encarar o norte-americano Kyle Daukaus na categoria peso-médio da organização

06.08.25 10h29

Esporte Universitário

UEPA e UFPA se enfrentam no “Desafio da Amizade” de futsal em Belém

Evento será realizado no dia 7 de agosto e terá entrada solidária com alimentos destinados à comunidade indígena de Outeiro

05.08.25 18h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

07.08.25 7h00

SITUAÇÃO COMPLICADA

Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil'

A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial"

06.08.25 19h33

BAD BOY?

'Jamais vou deixar de fazer falta por causa de meme', diz Leandro Vilela, volante do Paysandu

Entre perguntas sobre a preparação para o duelo contra o Vila Nova, na próxima segunda-feira (11), na Curuzu, o foco recaiu mesmo sobre a fama de 'jogador que gosta de bater'. Atleta é o líder em cartões entre todas as divisões.

06.08.25 20h01

EX-AMOR

Vila Nova conta com ex-bicolores no elenco para enfrentar o Paysandu na Curuzu

O atacante Ruan Ribeiro e o volante João Vieira, hoje no time goiano, já defenderam o Papão nas temporadas recentes e viveram momentos marcantes com a camisa alviceleste

06.08.25 21h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda