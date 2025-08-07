Após vice-campeonato na Finlândia, paraense se prepara para torneio de tênis em Lisboa

Mauro Klautau segue firme na temporada de 2025 do tênis master. O paraense conquistou o vice-campeonato do MT 700 de Hanko, na Finlândia, na última quarta-feira (6), e agora se prepara para a disputa do Campeonato Mundial de Simples e Duplas Mistas, em Lisboa, Portugal. A competição começa no próximo sábado (9).

O torneio é na categoria master, para atletas de 55 anos ou mais, e é considerado o maior do circuito de Masters da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês).

O paraense, que é natural de Belém, se destacou nas últimas semanas após ascender no ranking da sua categoria e subir da 48ª colocação para o 24º lugar, a melhor posição do atleta até o momento.

VEJA MAIS

A expectativa é que o tenista suba ainda mais no ranking com a atualização da lista após a conquista na Finlândia. Mauro ficou muito próximo do título, mas foi superado na final pelo italiano Geovanni Medori por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

"Infelizmente não consegui a vitória, tive chances com quebra nos dois sets, mas Geovanni é um ótimo jogador, mereceu o triunfo", afirmou o paraense. "Agora é foco total no Campeonato Mundial", completou o tenista.

Na última semana, Mauro já havia conquistado o título do MT 700 de Helsinque, também na Finlândia. O atleta da categoria superou o finlandês Tapio Rossi na final por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

O Mundial de Lisboa será jogado no Centro Desportivo Nacional do Jamor, palco do tradicional torneio ATP disputado em solo português.