João Fonseca atinge 48ª posição do ranking da ATP e conquista a melhor colocação da carreira

O brasileiro João Fonseca está entre os 50 melhores tenistas do mundo. A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) atualizou o ranking nesta segunda-feira, 14, após o encerramento do torneio de Wimbledon, com o prodígio subindo posições.

João Fonseca aparece na 48ª posição, a melhor colocação alcançada na carreira. Ele atinge o Top 50 do circuito pela primeira vez. O brasileiro subiu seis posições no ranking desde a última atualização realizada pela ATP.

O tenista foi eliminado na terceira rodada de Wimbledon, quando perdeu para o chileno Nicolás Jarry por 3 sets a 1.

João Fonseca tornou-se o tenista mais jovem do Brasil a estar no Top 50. O carioca, de 18 anos, superou Gustavo Kuerten, que obteve o feito pouco antes de completar 21 anos, após vencer em Roland Garros pela primeira vez.

Além disso, João Fonseca é o primeiro brasileiro a estar entre os 50 melhores tenistas do planeta desde julho de 2016, quando Thomaz Bellucci deixou o Top 50 da ATP.

O atleta agora se prepara para uma sequência de torneios na América do Norte, no piso de quadra dura. O mais importante será o US Open, o último Grand Slam desta temporada de 2025.

RANKING DA ATP

1º - Jannik Sinner (ITA) - 12.030 pontos 2º - Carlos Alcaraz (ESP) - 8.600 3º - Alexander Zverev (ALE) - 6.310 4º - Taylor Fritz (EUA) - 5.035 5º - Jack Draper (ING) - 4.650 6º - Novak Djokovic (SER) - 4.130 7º - Lorenzo Musetti (ITA) - 3.350 8º - Holger Rune (DIN) - 3.340 9º - Ben Shelton (EUA) - 3.330 10º - Andrey Rublev (RUS) - 3.110 48º - João Fonseca (BRA) - 1.116