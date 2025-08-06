US Open anuncia maior premiação da história do tênis: R$ 27,3 milhões aos campeões Este valor supera o montante total de US$ 75 milhões (aproximadamente R$ 410 milhões) oferecido em 2024, nesta que foi a maior bolsa da história do tênis até então Estadão Conteúdo 06.08.25 15h39 O US Open vai premiar os tenistas que vão entrar em ação nas quadras na edição de 2025 do torneio com polpudas quantias. O evento será o primeiro a atingir a cifra de US$ 90 milhões (pouco mais de R$ 492 milhões) em remuneração total para os jogadores. Este valor supera o montante total de US$ 75 milhões (aproximadamente R$ 410 milhões) oferecido em 2024, nesta que foi a maior bolsa da história do tênis até então. Desta maneira, os campeões de simples masculino e feminino do torneio americano vão levar para casa o valor de US$ 5 milhões (algo em torno de R$ 27,3 milhões). Isso representa um aumento de 39% levando em conta o valor concedido na edição de 2024, que foi de US$ 3,6 milhões (R$ 19 milhões). A organização concentrou esforços para garantir aumentos percentuais de dois dígitos a partir de 2024 em todas as rodadas dos eventos para os jogadores. Além disso, elevou os prêmios em dinheiro para atletas que jogam na categoria de simples. Essa estratégia ocorre após anos de foco na redistribuição para as rodadas iniciais e o Torneio Qualificatório, a fim de oferecer pagamentos significativos aos competidores. As bolsas de duplas masculinas e femininas também aumentaram significativamente em um esforço para apoiar os jogadores que competem nesses campeonatos, um aumento de 23%. Pela primeira vez, as equipes vencedoras dos torneios de duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas ganharão US$ 1 milhão em prêmios em dinheiro (R$ 5,4 milhões). O prêmio em dinheiro dos torneios classificatórios masculino e feminino aumentará para um recorde de US$ 8 milhões (R$ 43,8 milhões) um aumento de 10% neste ano. Além da premiação em dinheiro, como tem acontecido nos últimos anos, o US Open tem se esforçado para ajudar a reduzir as despesas dos competidores em todos os eventos profissionais de chave principal e classificatórios. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open premiação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45 SÉRIE B 2025 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi 07.08.25 17h59 LESÃO Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada 07.08.25 14h42 Superação Técnico da Tuna vê chance de classificação contra o Maranhão: 'Futebol permite momentos de grandeza' Ignácio Neto comanda o time Cruzmaltino neste domingo (11), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém, pela partida de volta da segunda fase da Série D 07.08.25 13h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 futebol Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas 21.07.25 19h48 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45