Mundo

Casa Branca: Trump assina ordem para estabelecer tarifas a países que vendem petróleo para Cuba

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 29, uma ordem executiva declarando uma emergência nacional e estabelecendo um processo para impor tarifas sobre produtos de países que vendem ou fornecem petróleo a Cuba.

Segundo a Casa Branca, a ação visa proteger a segurança nacional e a política externa dos EUA das "ações e políticas malignas" do regime cubano.

A ordem impõe um novo sistema tarifário que permite a Washington aplicar tarifas adicionais sobre importações de qualquer país que forneça petróleo a Cuba, direta ou indiretamente, e autoriza o secretário de Estado, Marco Rubio e o Secretário de Comércio, Howard Lutnick, a tomarem todas as ações necessárias - incluindo a emissão de regras e orientações - para implementar o sistema tarifário.

Trump vem recentemente escalando o tom com o regime cubano. O republicano disse ontem que "Cuba estará falhando em breve". Segundo fontes do The Wall Street Journal, os EUA estão buscando pessoas infiltradas no governo de Cuba que possam ajudar a fechar um acordo para derrubar o regime comunista até o fim deste ano.

Palavras-chave

EUA

Trump

tarifas

petróleo

países

Cuba
