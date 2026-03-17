Premiê do Peru renuncia em pouco menos de um mês após assumir o cargo

A primeira-ministra do Peru, Denisse Miralles, renunciou ao mandato pouco menos de um mês após assumir o cargo e um dia antes de sua apresentação obrigatória ante o Parlamento onde buscava obter o respaldo de pelo menos 65 dos 130 parlamentares do congresso unicameral para poder continuar dirigindo o gabinete ministerial.

Miralles foi a primeira ministra do governo do novo presidente interno do Peru José María Balcázar, um parlamentar que chegou à presidência em 18 de fevereiro em substituição de José Jerí (2025-2026) que foi removido do cargo por um escândalo de reuniões não registradas com empresários chineses.

O escritório presidencial de Balcázar agradeceu em suas redes sociais a Miralles, uma economista de 49 anos, "pelos serviços prestados... em um contexto importante para o país".

Não se indicam os motivos da sua renúncia.

Miralles se tornou chefe de gabinete no dia 24 de fevereiro depois de ter ocupado o ministério de Economia desde outubro, durante o breve período de governo de Jerí.

O Conselho Fiscal -uma comissão autônoma que vigia as finanças públicas- alertou que o Ministério da Economia, sob a condução de Miralles, não freou 26 leis apresentadas pelo Parlamento que provocaram gastos do tesouro. Só um dia dessas leis custará anualmente US$ 401 milhões a mais, segundo o Conselho.

Balcázar, de 83 anos, governará até 28 de julho, quando entregará o poder a quem ganhar as eleições presidenciais que serão realizadas em 12 de abril.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast