Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Desaprovação de Trump atinge novo recorde nos EUA em meio ao conflito com o Irã

Custo de vida, inflação e a condução da crise com o Irã são os principais temas que geram alta desaprovação para o presidente.

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

A taxa de desaprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu um novo recorde, segundo uma pesquisa do Washington Post-ABC News-Ipsos, divulgada no domingo, 3.

O levantamento mostrou que a desaprovação de Trump está em 62%, o maior nível já registrado em seus dois mandatos, enquanto a aprovação é de 37%.

A pesquisa foi realizada online entre 24 e 28 de abril, com 2.560 adultos nos EUA, contatados pelo Ipsos KnowledgePanel. Os resultados, que têm margem de erro de cerca de dois pontos percentuais, foram publicados pelo jornal The Washington Post.

Os entrevistados foram questionados se aprovavam ou desaprovavam a maneira como Trump tem lidado com questões-chaves.

A condução do custo de vida nos EUA é o tema com o maior índice de desaprovação, com 76%. Em seguida aparece a forma como o presidente lidou com a inflação, com 72% de desaprovação.

A pesquisa indica queda na popularidade de Trump a apenas seis meses das eleições de meio de mandato, previstas para novembro, o que ameaça a maioria conquistada pelos republicanos no Congresso.

Entre os eleitores registrados, 49% disseram que pretendem votar no candidato democrata de seu distrito para a Câmara, enquanto 45% devem optar por representantes republicanos. No levantamento anterior, realizado em fevereiro, a vantagem dos democratas era de apenas dois pontos percentuais.

Guerra com o Irã

Segundo a pesquisa, as ações de Trump no conflito com o Irã foram desaprovadas por 66% dos entrevistados. Em meio à alta dos preços de combustíveis, o presidente também enfrenta 65% de desaprovação na área econômica.

Na semana passada, o preço da gasolina nos EUA atingiu o nível mais alto desde o início da guerra, de acordo com a Associação Automobilística Americana (AAA), que estima que, desde os primeiros ataques americanos e israelenses, o custo para os motoristas subiu 44%.

Um dos principais motivos para a alta nos combustíveis é o bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irã. Antes do conflito, cerca de 20% do petróleo e gás natural liquefeito do mundo passavam pela via marítima, mas esse volume foi drasticamente reduzido desde 28 de fevereiro.

Trump anunciou, no domingo, 3, que os EUA vão escoltar navios que estão retidos no estreito desde o começo da guerra. Segundo ele, as embarcações pertencem a países que não têm relação com o conflito.

A pesquisa também mostrou que 65% dos americanos desaprovam a forma como Trump conduz as relações com aliados. Desde o início da guerra, o presidente tem criticado países que, na sua avaliação, não apoiaram as operações militares americanas, como integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/PESQUISA/DESAPROVAÇÃO/RECORDE

Donald Trump

Trump
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Mundo

Israel ataca Beirute pela primeira vez desde anúncio de cessar-fogo com o Hezbollah

Primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que ordenou o ataque a Beirute, no Líbano

06.05.26 19h22

Trump afirma que Washington teve 'discussões positivas' com Irã nas últimas 24 horas

06.05.26 17h11

Agência dos EUA processa The New York Times por suposta 'discriminação' contra homem branco

06.05.26 16h52

IMPASSE

França pede que questão do Estreito de Ormuz seja tratada separadamente das negociações EUA-Irã

Emmanuel Macron esclarece que navio atacado no Estreito de Hormuz não tinha a França como alvo, reforçando postura defensiva

06.05.26 15h52

MAIS LIDAS EM MUNDO

ASSASSINATO

Menino de 5 anos é encontrado morto em lixeira após ser espancado pelo ex-namorado da mãe

O resultado da autópsia mostrou que a criança apresentava contusões, fraturas e escoriações pelo corpo

30.04.26 18h03

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ÍNDIA

VÍDEO: homem desenterra irmã e tenta sacar dinheiro em banco

Imagens mostram tentativa de comprovar morte para saque e gera repercussão internacional

28.04.26 21h23

ATIVISTA PRESO

Brasileiro preso em Israel relata ameaças e pode pegar pena de 100 anos

Ativista Thiago Ávila detido após interceptação de flotilha com destino a Gaza relata ameaças, isolamento e interrogatórios prolongados

04.05.26 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda