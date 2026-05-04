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Trump diz que EUA estão prosperando e chama conflito com o Irã de 'mini-guerra'

Trump também comentou estar ansioso para ver o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim

Estadão Conteúdo
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Donald Trump (Foto MANDEL NGAN / AFP)

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 4, que os Estados Unidos estão prosperando, apesar da "mini-guerra" com o Irã. "Eu chamo de mini guerra, porque é isso que elas são", pontuou.

Em cúpula sobre pequenos negócios na Casa Branca, Trump disse que o bloqueio contra o Irã em Ormuz está dando certo, reiterando que os preços dos combustíveis cairão "drasticamente" assim que o conflito terminar na região.

Trump também comentou estar ansioso para ver o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, apontando que lembrará seu rival de que os EUA estão liderando a corrida por inteligência artificial (IA). "Temos boa relação competitiva com a China", acrescentou.

O republicano voltou a reclamar do reembolso das tarifas feitas com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, em inglês) e bloqueadas pela Suprema Corte do país, mas frisou que já está implementando outras alíquotas.

Em meio as pesquisas de opinião recentes que mostram que os americanos estão cada vez mais insatisfeitos com a guerra contra o Irã, Trump disse que os levantamentos são falsos e compostos por perguntas tendenciosas contra ele.

Enquanto o mandatário fazia seu discurso no Salão Leste, a Casa Branca entrou em lockdown temporário, após um tiroteio nas proximidades envolvendo um policial na 15th Street e Independence Avenue.

Em publicação no X, o Serviço Secreto dos EUA informou que um indivíduo foi baleado pela polícia e que seu estado é atualmente desconhecido. Os agentes pediram para que as pessoas evitem a área enquanto as equipes de emergência estão atuando no local.

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