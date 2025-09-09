Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela

Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso

O Liberal
fonte

Remo se reaproxima da zona de acesso (Thiago Gomes / O Liberal)

A vitória sobre o Amazonas-AM, fora de casa, trouxe alívio para o Remo, mas também foi importante para a posição do clube na tabela de classificação. O Leão Azul ganhou uma posição e fechou a 25ª rodada na quinta colocação, a apenas três pontos da Chapecoense-SC, que foi superada pelo Criciúma-SC e está em quarto lugar.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Pressionado, o Remo visitou o Amazonas, atual vice-lanterna do campeonato, na sexta-feira (5) e voltou para casa com uma vitória por 3 a 1. O resultado recolocou o time azulino mais próximo do G-4. A equipe superou o Novorizontino-SP, que empatou com o Atlético-GO na última segunda-feira (9), e assumiu o quinto lugar.

Com isso, o clube respira mais aliviado, já que, mesmo se mantendo entre os seis primeiros colocados, a torcida vinha pressionando o time pelo baixo desempenho em casa. Na próxima rodada, o Remo visita o Vila Nova-GO, no sábado (13). Se vencer, o Leão Azul chegará a 41 pontos, o que ainda não será suficiente para retornar à zona de acesso.

VEJA MAIS 

image Artilheiro da Série B, Pedro Rocha já é o terceiro maior goleador do Remo no século
Os dois gols marcados na vitória sobre o Amazonas contribuíram decisivamente para manter o camisa 32 no topo da Segundona

image Marrony celebra gol e projeta duelo com o Vila Nova: 'Vamos pra ganhar'
Atacante ressaltou união do elenco e confiança no técnico António Oliveira.

image Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante
Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa

A liderança do campeonato segue sendo compartilhada entre Coritiba-PR e Goiás-GO. O Coxa venceu a Ferroviária-SP e ultrapassou o Esmeraldino, que perdeu para o Avaí-SC por 2 a 1. O Criciúma superou a Chape e assumiu a terceira posição, com 42 pontos.

Confira a tabela da Série B

 

Classificação fornecida por Sofascore

Na parte de baixo, o Paysandu ainda amarga a lanterna. Com apenas 21 pontos e sem vencer há oito jogos, o Bicola perdeu para o Volta Redonda-RJ e se complicou ainda mais no campeonato. Logo à frente dele vêm o Amazonas, com 24, o Voltaço, com 26, e o América-MG, também com 26. O Botafogo-SP é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos.

No sábado (13), o Papão também entra em campo para encarar o América, em um duelo direto contra o rebaixamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela

Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso

09.09.25 9h59

Futebol

Artilheiro da Série B, Pedro Rocha já é o terceiro maior goleador do Remo no século

Os dois gols marcados na vitória sobre o Amazonas contribuíram decisivamente para manter o camisa 32 no topo da Segundona

08.09.25 17h43

SÉRIE B

Marrony celebra gol e projeta duelo com o Vila Nova: 'Vamos pra ganhar'

Atacante ressaltou união do elenco e confiança no técnico António Oliveira.

08.09.25 15h51

Futebol

Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante

Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa

08.09.25 12h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPORTE

Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu

Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8

09.09.25 1h24

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

09.09.25 7h00

EXCLUSIVO

Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG

A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube

08.09.25 19h53

FUTEBOL

Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano

As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos

08.09.25 19h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda