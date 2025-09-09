Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela

A vitória sobre o Amazonas-AM, fora de casa, trouxe alívio para o Remo, mas também foi importante para a posição do clube na tabela de classificação. O Leão Azul ganhou uma posição e fechou a 25ª rodada na quinta colocação, a apenas três pontos da Chapecoense-SC, que foi superada pelo Criciúma-SC e está em quarto lugar.

Pressionado, o Remo visitou o Amazonas, atual vice-lanterna do campeonato, na sexta-feira (5) e voltou para casa com uma vitória por 3 a 1. O resultado recolocou o time azulino mais próximo do G-4. A equipe superou o Novorizontino-SP, que empatou com o Atlético-GO na última segunda-feira (9), e assumiu o quinto lugar.

Com isso, o clube respira mais aliviado, já que, mesmo se mantendo entre os seis primeiros colocados, a torcida vinha pressionando o time pelo baixo desempenho em casa. Na próxima rodada, o Remo visita o Vila Nova-GO, no sábado (13). Se vencer, o Leão Azul chegará a 41 pontos, o que ainda não será suficiente para retornar à zona de acesso.

A liderança do campeonato segue sendo compartilhada entre Coritiba-PR e Goiás-GO. O Coxa venceu a Ferroviária-SP e ultrapassou o Esmeraldino, que perdeu para o Avaí-SC por 2 a 1. O Criciúma superou a Chape e assumiu a terceira posição, com 42 pontos.

Na parte de baixo, o Paysandu ainda amarga a lanterna. Com apenas 21 pontos e sem vencer há oito jogos, o Bicola perdeu para o Volta Redonda-RJ e se complicou ainda mais no campeonato. Logo à frente dele vêm o Amazonas, com 24, o Voltaço, com 26, e o América-MG, também com 26. O Botafogo-SP é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos.

No sábado (13), o Papão também entra em campo para encarar o América, em um duelo direto contra o rebaixamento.