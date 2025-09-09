Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso O Liberal 09.09.25 9h59 Remo se reaproxima da zona de acesso (Thiago Gomes / O Liberal) A vitória sobre o Amazonas-AM, fora de casa, trouxe alívio para o Remo, mas também foi importante para a posição do clube na tabela de classificação. O Leão Azul ganhou uma posição e fechou a 25ª rodada na quinta colocação, a apenas três pontos da Chapecoense-SC, que foi superada pelo Criciúma-SC e está em quarto lugar. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Pressionado, o Remo visitou o Amazonas, atual vice-lanterna do campeonato, na sexta-feira (5) e voltou para casa com uma vitória por 3 a 1. O resultado recolocou o time azulino mais próximo do G-4. A equipe superou o Novorizontino-SP, que empatou com o Atlético-GO na última segunda-feira (9), e assumiu o quinto lugar. Com isso, o clube respira mais aliviado, já que, mesmo se mantendo entre os seis primeiros colocados, a torcida vinha pressionando o time pelo baixo desempenho em casa. Na próxima rodada, o Remo visita o Vila Nova-GO, no sábado (13). Se vencer, o Leão Azul chegará a 41 pontos, o que ainda não será suficiente para retornar à zona de acesso. VEJA MAIS Artilheiro da Série B, Pedro Rocha já é o terceiro maior goleador do Remo no século Os dois gols marcados na vitória sobre o Amazonas contribuíram decisivamente para manter o camisa 32 no topo da Segundona Marrony celebra gol e projeta duelo com o Vila Nova: 'Vamos pra ganhar' Atacante ressaltou união do elenco e confiança no técnico António Oliveira. Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa A liderança do campeonato segue sendo compartilhada entre Coritiba-PR e Goiás-GO. O Coxa venceu a Ferroviária-SP e ultrapassou o Esmeraldino, que perdeu para o Avaí-SC por 2 a 1. O Criciúma superou a Chape e assumiu a terceira posição, com 42 pontos. Confira a tabela da Série B Classificação fornecida por Sofascore Na parte de baixo, o Paysandu ainda amarga a lanterna. Com apenas 21 pontos e sem vencer há oito jogos, o Bicola perdeu para o Volta Redonda-RJ e se complicou ainda mais no campeonato. Logo à frente dele vêm o Amazonas, com 24, o Voltaço, com 26, e o América-MG, também com 26. O Botafogo-SP é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos. No sábado (13), o Papão também entra em campo para encarar o América, em um duelo direto contra o rebaixamento. 