Artilheiro da Série B, Pedro Rocha já é o terceiro maior goleador do Remo no século

Pedro Rocha vive uma temporada de números históricos com a camisa do Remo. O atacante, destaque do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025, vem colecionando gols e recordes que o colocam entre os grandes artilheiros do clube neste século. Com doze gols marcados até agora, ele lidera a artilharia geral da competição e já alcançou marcas que o torcedor azulino não via há quase duas décadas.

Alternando entre momentos de muitas críticas e belas atuações, o jogador brilhou nos confrontos contra América e Athletic, balançando as redes duas vezes em cada jogo. Mais recentemente, foi peça-chave na vitória por 3 a 1 sobre o Amazonas, em Manaus, no dia 5 de setembro, quando marcou outros dois gols e confirmou a boa fase do ataque remista. Além dos gols, também distribuiu assistências, bem diferente do futebol apresentado nos jogos contra o Criciúma, Coritiba e Goiás, onde fez raiva ao torcedor pelo excesso de desperdícios.

Mas em relação ao presente, alguns fatos tornam o momento ainda mais especial para o atleta. Nenhum jogador do Remo havia alcançado a marca de doze gols em uma mesma edição da Série B desde 2007, quando Fábio Oliveira anotou 22 vezes e terminou como vice-artilheiro da competição. Apenas Valdomiro, em 2003, com 18 gols, e o próprio Fábio Oliveira superaram a atual marca de Pedro neste século, consolidando o camisa 9 como o terceiro maior goleador do Leão em uma única participação no campeonato nacional neste período.

Os números de Pedro Rocha também evidenciam a diferença em relação às participações recentes do clube na Série B. Em 2021, por exemplo, o artilheiro do Remo foi Renan Gorne, com apenas cinco gols — menos da metade do que o atual goleador já soma na competição de 2025. Para se ter uma ideia do peso histórico, o último artilheiro azulino na Série B havia sido Dadinho, em 1984, com seis gols, uma realidade muito distante da fase vivida agora.

Na próxima rodada o jogador terá a chance de ampliar o score e se aproximar de Oliveira. No sábado (13), o Remo enfrenta o Vila Nova, no estádio OBA, às 18h30. Hoje o Leão Azul é o quinto colocado na tabela, com 38 pontos, enquanto o Vila vem em 10º, com 34.