Marrony celebra gol e projeta duelo com o Vila Nova: 'Vamos pra ganhar'

O atacante Marrony foi um dos destaques do Clube do Remo na vitória sobre o Amazonas, fora de casa, pela 25° rodada da Série B. Autor do terceiro gol azulino no triunfo por 3 a 1, o jogador comentou sobre o lance e destacou a importância do resultado para o grupo.

“Muito feliz pelo gol. É muito bom voltar a marcar. Foi em um momento do jogo em que tínhamos acabado de tomar um gol e precisávamos dar uma resposta. Eu tive a oportunidade e acabei marcando o terceiro gol”, disse Marrony.

Além do lance decisivo, o atacante também foi questionado sobre as críticas recentes ao técnico António Oliveira. Para Marrony, o resultado fora de casa reforça a confiança do elenco no trabalho do treinador.

“A gente tá aberto ao que o torcedor tem pra falar, é normal isso, mas temos uma união muito forte aqui. Confiamos no António e ele confia na gente. Não jogamos mal, mas em casa o resultado não tá vindo. É seguir juntos e unidos porque só temos um objetivo, que é o acesso no final do ano”, destacou.

Com a vitória, o Remo voltou a se aproximar do G4 da competição. Agora, o time terá uma sequência de dois jogos longe de Belém, e Marrony garantiu foco total para conquistar pontos fora.

“A gente vai pra Goiânia pra vencer o jogo. Depois dessa vitória, vamos trabalhar mais leve e ver o que tivemos de acertos e erros. Sábado é mais uma final e vamos em busca dos três pontos. Com todo respeito ao Vila Nova, vamos pra ganhar”, completou o atacante.

Na próxima rodada, a equipe de António Oliveira vai embalada para o duelo contra o Vila Nova-GO, que ocorre no sábado (13), em Goiânia. A partida será válida pela 26ª rodada da Série B e pode colocar o Leão Azul de volta no G-4.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)