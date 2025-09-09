Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção

Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado

O Liberal
fonte

Leão Azul tem poucas chances de cair (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo finalizou a rodada mais próximo do G-4, após o triunfo sobre o Amazonas-AM, fora de casa. O time azulino chegou a 38 pontos e assumiu a quinta posição. Com isso, o clube viu as projeções sobre o acesso melhorarem em relação à semana anterior.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conforme os dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão Azul fechou a 25ª rodada com 18% de chances de acesso à Série A.

O aumento foi de aproximadamente 84% em realação a rodada passada. Na ocasião, as probabilidades de o time subir eram de 9,8%. Naquele momento, a equipe havia perdido em casa para o Criciúma-SC.

Assim, com a vitória sobre a Onça-Pintada, o Leão Azul voltou a ver as chances do tão sonhado acesso crescerem. Mas, à frente dele, outras equipes estão mais bem posicionadas. O Athletico-PR, por exemplo, está na oitava colocação, atrás do Remo, mas tem uma pequena vantagem nas projeções e figura com 18,1%.

A Chapecoense-SC, quarta colocada, possui 59% de probabilidade de subir. O terceiro lugar, o Tigre, aparece com 71,4%. Coritiba-PR e Goiás-GO, líder e vice-líder, têm 89,8% e 72,5%, respectivamente.

Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria 67 pontos, mas, com 64, a probabilidade já chega a 99,9%. Ainda restam 13 rodadas até o fim do campeonato, ou seja, 39 pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais 26 pontos para conquistar o acesso, conforme as projeções.

Já em relação às chances de rebaixamento, o Remo parece estar seguro. O clube azulino tem apenas 0,41% de possibilidade de cair.

O próximo compromisso da equipe será fora de casa, contra o Vila Nova-GO. A partida ocorre no sábado (13), no OBA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

