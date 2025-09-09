Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado O Liberal 09.09.25 11h14 Leão Azul tem poucas chances de cair (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo finalizou a rodada mais próximo do G-4, após o triunfo sobre o Amazonas-AM, fora de casa. O time azulino chegou a 38 pontos e assumiu a quinta posição. Com isso, o clube viu as projeções sobre o acesso melhorarem em relação à semana anterior. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme os dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão Azul fechou a 25ª rodada com 18% de chances de acesso à Série A. O aumento foi de aproximadamente 84% em realação a rodada passada. Na ocasião, as probabilidades de o time subir eram de 9,8%. Naquele momento, a equipe havia perdido em casa para o Criciúma-SC. VEJA MAIS Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso Artilheiro da Série B, Pedro Rocha já é o terceiro maior goleador do Remo no século Os dois gols marcados na vitória sobre o Amazonas contribuíram decisivamente para manter o camisa 32 no topo da Segundona Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos Assim, com a vitória sobre a Onça-Pintada, o Leão Azul voltou a ver as chances do tão sonhado acesso crescerem. Mas, à frente dele, outras equipes estão mais bem posicionadas. O Athletico-PR, por exemplo, está na oitava colocação, atrás do Remo, mas tem uma pequena vantagem nas projeções e figura com 18,1%. A Chapecoense-SC, quarta colocada, possui 59% de probabilidade de subir. O terceiro lugar, o Tigre, aparece com 71,4%. Coritiba-PR e Goiás-GO, líder e vice-líder, têm 89,8% e 72,5%, respectivamente. Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria 67 pontos, mas, com 64, a probabilidade já chega a 99,9%. Ainda restam 13 rodadas até o fim do campeonato, ou seja, 39 pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais 26 pontos para conquistar o acesso, conforme as projeções. Já em relação às chances de rebaixamento, o Remo parece estar seguro. O clube azulino tem apenas 0,41% de possibilidade de cair. O próximo compromisso da equipe será fora de casa, contra o Vila Nova-GO. A partida ocorre no sábado (13), no OBA. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado 09.09.25 11h14 Futebol Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso 09.09.25 9h59 Futebol Artilheiro da Série B, Pedro Rocha já é o terceiro maior goleador do Remo no século Os dois gols marcados na vitória sobre o Amazonas contribuíram decisivamente para manter o camisa 32 no topo da Segundona 08.09.25 17h43 SÉRIE B Marrony celebra gol e projeta duelo com o Vila Nova: 'Vamos pra ganhar' Atacante ressaltou união do elenco e confiança no técnico António Oliveira. 08.09.25 15h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 EXCLUSIVO Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube 08.09.25 19h53 Futebol Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso 09.09.25 9h59