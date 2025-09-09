Nathan Pescador chega ao Remo em busca do acesso: 'Porque não sonhar!?'

O Remo apresentou oficialmente nesta terça-feira (09) o meia Nathan, mais conhecido como Nathan Pescador, reforço para a sequência do segundo turno da Série B, onde faltam mais 13 jogos para o Leão. Aos 29 anos, o jogador chega com um objetivo claro: ajudar o clube a realizar o sonho do acesso à elite do Brasileirão, algo que não acontece há mais de três décadas, a última vez foi em 1994.

O meio-campista já treina com o elenco azulino há mais de uma semana, se diz entrosado e pode ser novidade já no próximo sábado (13), contra o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. Apesar de estar há quase quatro meses sem jogar oficialmente, Nathan diz estar mostrando seu potencial à António Oliveira.

“Faz mais ou menos uns três meses o meu último jogo, mas eu vinha treinando normalmente, e estou à disposição. Ele [técnico] está vendo nos treinos e espero poder ajudar”, disse o atleta durante a apresentação.

Nathan é considerado um jogador versátil. Pode atuar tanto na armação quanto na contenção do meio-campo e também pelas pontas, posição onde jogou parte da carreira. Essa adaptação pode abrir espaço no time azulino, seja como titular ou entrando no decorrer das partidas.

“Tento me adaptar o mais rápido possível ao time, independente da posição que o professor precise. Se for no meio, eu jogo; se precisar fazer as pontas, eu também sei atuar por ali”, afirmou.

Lista de Braz

A chegada do meia é mais uma das peças trazidas pelo executivo de futebol Marcos Braz, que tem recorrido ao seu prestígio e contatos para reforçar o Remo na luta pelo acesso. Antes de Nathan, chegaram nomes como Nico Ferreira, Diego Hernández e Cantillo, todos com passagens por clubes de destaque do cenário nacional, além de outros atletas que estão colaborando com o rendimento da equipe.

Segundo o jogador, a ligação de Braz foi decisiva para a escolha pelo Leão. “O Braz é renomado no futebol, várias conquistas. Quando ele ligou, eu falei: ‘bora pai’. Meu foco total é aqui, ajudar o Remo a ir pra Série A”, contou.

Outro fator que pesou na decisão foi a torcida azulina. “O projeto e, além disso, a paixão da torcida. Eu vi numa matéria que estava entre as vinte maiores do Brasil. Isso foi um motivo pra vir pra cá. A possibilidade do acesso após quase 30 anos é sempre especial para fazer história no clube. Por que não sonhar com o título da Série B e o acesso?!”, disse.

Rodagem

Revelado pelo Athletico-PR em 2014, Nathan foi vendido ao Chelsea ainda jovem, mas passou o contrato emprestado a clubes de Holanda, França e Portugal. De volta ao Brasil, defendeu Atlético-MG, Fluminense e, mais recentemente, o Grêmio, onde fez seu último jogo em maio, pela Sul-Americana.

Mesmo com passagens por grandes clubes, o meia destaca o ambiente do Remo. “Apesar de eu ser novo, já tive bastante rodagem. Com toda certeza esse é um dos elencos mais unidos que já vi. No dia a dia é muito focado, trabalha muito, a gente chega cedo e faz todo o trabalho. Tenho certeza que se continuarmos assim, vamos subir”, afirmou.

No Leão, Nathan terá concorrência por uma vaga no meio-campo. A briga, no entanto, não assusta o novo reforço. “Vou trabalhar pra buscar meu espaço. Sei que o professor está acompanhando os treinamentos, estou dando meu melhor. Se for pra entrar de titular, está bom; se for pra entrar nos jogos, vou dar meu melhor também. O que mais importa hoje é o Remo”, concluiu.