Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 03.11.25 7h00 Às 19h, América-MG e Novorizontino jogarão pela Série B do Brasileirão (Ozzair Jr./ Novorizontino) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (03/11), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Premier League e outras competições internacionais. Às 16h45, o Lazio jogará contra o Cagliari pela Série A italiana. Já às 19h, o América MG enfrentará o Novorizontino pelo Série B do Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Platense x Sarmiento - 16h45 - AFA Play Defensa y Justicia x Huracán - 16h45 - AFA Play Central Córdoba x Racing - 19h - ESPN 4 e Disney+ Belgrano x Tigre - 21h15 - AFA Play Banfield x Lanús - 21h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Novorizontino - 19h - ESPN e Disney+ Volta Redonda x Botafogo-SP - 19h - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Oviedo x Osasuna - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Sunderland x Everton - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Italiano Sassuolo x Genoa - 14h30 - Disney+ Lazio x Cagliari - 16h45 - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Português Gil Vicente x Santa Clara - 17h45 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Onde assistir ao jogo de América e Novorizontino; veja o horário O jogo entre América Mineiro x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Volta Redonda e Botafogo; veja o horário O jogo entre Volta Redonda x Botafogo SP terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Sunderland e Everton; veja o horário O jogo entre Sunderland x Everton terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Lazio e Cagliari; veja o horário O jogo entre Lazio x Cagliari terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 16h45 - Lazio x Cagliari - Campeonato Italiano 17h - Sunderland x Everton - Premier League 19h - Central Córdoba x Racing - 19h - ESPN 4 e Disney+ 19h - América-MG x Novorizontino - Série B do Brasileirão SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 14h30 - Sassuolo x Genoa - Campeonato Italiano 16h45 - Lazio x Cagliari - Campeonato Italiano 17h - Sunderland x Everton - Premier League 17h - Real Oviedo x Osasuna - La Liga 17h45 - Gil Vicente x Santa Clara - Campeonato Português 19h - Volta Redonda x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão 19h - Central Córdoba x Racing - 19h - ESPN 4 e Disney+ 19h - América-MG x Novorizontino - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. 