Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (03/11), incluem partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Premier League e outras competições internacionais.

Às 16h45, o Lazio jogará contra o Cagliari pela Série A italiana. Já às 19h, o América MG enfrentará o Novorizontino pelo Série B do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Platense x Sarmiento - 16h45 - AFA Play Defensa y Justicia x Huracán - 16h45 - AFA Play Central Córdoba x Racing - 19h - ESPN 4 e Disney+ Belgrano x Tigre - 21h15 - AFA Play Banfield x Lanús - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

América-MG x Novorizontino - 19h - ESPN e Disney+ Volta Redonda x Botafogo-SP - 19h - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Oviedo x Osasuna - 17h - Disney+



Campeonato Inglês - Premier League

Sunderland x Everton - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

Sassuolo x Genoa - 14h30 - Disney+ Lazio x Cagliari - 16h45 - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Português

Gil Vicente x Santa Clara - 17h45 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Onde assistir ao jogo de América e Novorizontino; veja o horário

O jogo entre América Mineiro x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Volta Redonda e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Volta Redonda x Botafogo SP terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Sunderland e Everton; veja o horário

O jogo entre Sunderland x Everton terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Lazio e Cagliari; veja o horário

O jogo entre Lazio x Cagliari terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

16h45 - Lazio x Cagliari - Campeonato Italiano 17h - Sunderland x Everton - Premier League 19h - Central Córdoba x Racing - 19h - ESPN 4 e Disney+ 19h - América-MG x Novorizontino - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

14h30 - Sassuolo x Genoa - Campeonato Italiano 16h45 - Lazio x Cagliari - Campeonato Italiano 17h - Sunderland x Everton - Premier League 17h - Real Oviedo x Osasuna - La Liga 17h45 - Gil Vicente x Santa Clara - Campeonato Português 19h - Volta Redonda x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão 19h - Central Córdoba x Racing - 19h - ESPN 4 e Disney+ 19h - América-MG x Novorizontino - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.