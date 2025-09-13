Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (13/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Campeonato Português, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Palmeiras enfrentará o Internacional pelo Brasileirão. No mesmo horário, o Fluminense enfrentará o Corinthians pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Freiburg x Stuttgart - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Mainz x Leipzig - 10h30 - SportyNet e OneFootball Wolfsburg x Colônia - 10h30 - OneFootball Union Berlin x Hoffenheim - 10h30 - OneFootball Heidenheim x Borussia Dortmund - 10h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball Bayern de Munique x Hamburg - 13h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

Godoy Cruz x Barracas Central - 14h30 - AFA Play Independiente x Banfield - 16h45 - AFA Play Estudiantes x River Plate - 19h - ESPN e Disney+ Sarmiento x Aldosivi - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

Grêmio x Mirassol - 16h - Premiere Fortaleza x Vitória - 16h - Premiere Palmeiras x Internacional - 18h30 - SporTV e Premiere Fluminense x Corinthians - 18h30 - CazéTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Paysandu x América-MG - 16h - SportyNet, ESPN e Disney+ Vila Nova x Remo - 18h30 - SportyNet e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Getafe x Real Oviedo - 09h - Disney+ Real Sociedad x Real Madrid - 11h15 - Disney+ Athletic Bilbao x Alavés - 13h30 - ESPN 4 e Disney+ Atlético Madrid x Villarreal - 16h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Arsenal x Nottingham Forest - 08h30 - ESPN e Disney+ Bournemouth x Brighton - 11h - Disney+ Crystal Palace x Sunderland - 11h - Disney+ Everton x Aston Villa - 11h - Disney+ Fulham x Leeds - 11h - ESPN 2 e Disney+ Newcastle x Wolverhampton - 11h - ESPN e Disney+ West Ham x Tottenham - 13h30 - Disney+ Brentford x Chelsea - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

Cagliari x Parma - 10h - Disney+ Juventus x Inter de Milão - 13h - ESPN e Disney+ Fiorentina x Napoli - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

Estoril x AVS SAD - 11h30 - Sem informações Moreirense x Rio Ave - 11h30 - Sem informações Porto x Nacional - 14h - Sem informações Famalicão x Sporting - 16h30 - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Saudita

Al Khaleej x Al Feiha - 12h25 - Sem informações Al Akhdoud x Al Taawon - 12h45 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Hilal x Al Quadisiya - 15h - Band, SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Internacional; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Internacional terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Corinthians terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de West Ham e Tottenham; veja o horário

O jogo entre West Ham x Tottenham terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Quadisiya; veja o horário

O jogo entre Al Hilal x Al Quadisiya terá transmissão ao vivo pela Band, SporTV e Canal GOAT, no Youtube, às 15h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

15h - Al Hilal x Al Quadisiya - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

12h45 - Al Akhdoud x Al Taawon - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

08h30 - Arsenal x Nottingham Forest - Premier League 11h - Fulham x Leeds - Premier League 11h - Newcastle x Wolverhampton - Premier League 13h - Juventus x Inter de Milão - Campeonato Italiano 13h30 - Athletic Bilbao x Alavés - La Liga 16h - Paysandu x América-MG - Série B do Brasileirão 16h30 - Famalicão x Sporting - Campeonato Português 19h - Estudiantes x River Plate - Campeonato Argentino

SporTV

10h30 - Heidenheim x Borussia Dortmund - Bundesliga 15h - Al Hilal x Al Quadisiya - Campeonato Saudita 18h30 - Palmeiras x Internacional - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

08h30 - Arsenal x Nottingham Forest - Premier League 09h - Getafe x Real Oviedo - La Liga 10h - Cagliari x Parma - Campeonato Italiano 11h - Bournemouth x Brighton - Premier League 11h - Crystal Palace x Sunderland - Premier League 11h - Everton x Aston Villa - Premier League 11h - Fulham x Leeds - Premier League 11h - Newcastle x Wolverhampton - Premier League 11h15 - Real Sociedad x Real Madrid - La Liga 13h - Juventus x Inter de Milão - Campeonato Italiano 13h30 - Athletic Bilbao x Alavés - La Liga 13h30 - West Ham x Tottenham - Premier League 15h45 - Fiorentina x Napoli - Campeonato Italiano 16h - Atlético Madrid x Villarreal - La Liga 16h - Brentford x Chelsea - Premier League 16h - Paysandu x América-MG - Série B do Brasileirão 16h30 - Famalicão x Sporting - Campeonato Português 18h30 - Vila Nova x Remo - Série B do Brasileirão 19h - Estudiantes x River Plate - Campeonato Argentino

Premiere

16h - Grêmio x Mirassol - Brasileirão 16h - Fortaleza x Vitória - Brasileirão 18h30 - Palmeiras x Internacional - Brasileirão 18h30 - Fluminense x Corinthians - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

10h30 - Freiburg x Stuttgart - Bundesliga 10h30 - Mainz x Leipzig - Bundesliga 10h30 - Wolfsburg x Colônia - Bundesliga 10h30 - Union Berlin x Hoffenheim - Bundesliga 10h30 - Heidenheim x Borussia Dortmund - Bundesliga 13h30 - Bayern de Munique x Hamburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

10h30 - Mainz x Leipzig - Bundesliga 13h30 - Bayern de Munique x Hamburg - Bundesliga 16h - Paysandu x América-MG - Série B do Brasileirão 18h30 - Vila Nova x Remo - Série B do Brasileirão