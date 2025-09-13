Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 13.09.25 7h00 Às 18h30, o Fluminense jogará contra o Corinthians pelo Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, neste sábado (13/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Campeonato Português, La Liga e outras competições internacionais. Às 18h30, o Palmeiras enfrentará o Internacional pelo Brasileirão. No mesmo horário, o Fluminense enfrentará o Corinthians pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Freiburg x Stuttgart - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Mainz x Leipzig - 10h30 - SportyNet e OneFootball Wolfsburg x Colônia - 10h30 - OneFootball Union Berlin x Hoffenheim - 10h30 - OneFootball Heidenheim x Borussia Dortmund - 10h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball Bayern de Munique x Hamburg - 13h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Godoy Cruz x Barracas Central - 14h30 - AFA Play Independiente x Banfield - 16h45 - AFA Play Estudiantes x River Plate - 19h - ESPN e Disney+ Sarmiento x Aldosivi - 21h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro - Brasileirão Grêmio x Mirassol - 16h - Premiere Fortaleza x Vitória - 16h - Premiere Palmeiras x Internacional - 18h30 - SporTV e Premiere Fluminense x Corinthians - 18h30 - CazéTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x América-MG - 16h - SportyNet, ESPN e Disney+ Vila Nova x Remo - 18h30 - SportyNet e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Getafe x Real Oviedo - 09h - Disney+ Real Sociedad x Real Madrid - 11h15 - Disney+ Athletic Bilbao x Alavés - 13h30 - ESPN 4 e Disney+ Atlético Madrid x Villarreal - 16h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Arsenal x Nottingham Forest - 08h30 - ESPN e Disney+ Bournemouth x Brighton - 11h - Disney+ Crystal Palace x Sunderland - 11h - Disney+ Everton x Aston Villa - 11h - Disney+ Fulham x Leeds - 11h - ESPN 2 e Disney+ Newcastle x Wolverhampton - 11h - ESPN e Disney+ West Ham x Tottenham - 13h30 - Disney+ Brentford x Chelsea - 16h - Disney+ Campeonato Italiano Cagliari x Parma - 10h - Disney+ Juventus x Inter de Milão - 13h - ESPN e Disney+ Fiorentina x Napoli - 15h45 - Disney+ Campeonato Português Estoril x AVS SAD - 11h30 - Sem informações Moreirense x Rio Ave - 11h30 - Sem informações Porto x Nacional - 14h - Sem informações Famalicão x Sporting - 16h30 - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Saudita Al Khaleej x Al Feiha - 12h25 - Sem informações Al Akhdoud x Al Taawon - 12h45 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Hilal x Al Quadisiya - 15h - Band, SporTV e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Internacional; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Internacional terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Fluminense e Corinthians; veja o horário O jogo entre Fluminense x Corinthians terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de West Ham e Tottenham; veja o horário O jogo entre West Ham x Tottenham terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 13h30. Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Quadisiya; veja o horário O jogo entre Al Hilal x Al Quadisiya terá transmissão ao vivo pela Band, SporTV e Canal GOAT, no Youtube, às 15h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 15h - Al Hilal x Al Quadisiya - Campeonato Saudita Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 12h45 - Al Akhdoud x Al Taawon - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 08h30 - Arsenal x Nottingham Forest - Premier League 11h - Fulham x Leeds - Premier League 11h - Newcastle x Wolverhampton - Premier League 13h - Juventus x Inter de Milão - Campeonato Italiano 13h30 - Athletic Bilbao x Alavés - La Liga 16h - Paysandu x América-MG - Série B do Brasileirão 16h30 - Famalicão x Sporting - Campeonato Português 19h - Estudiantes x River Plate - Campeonato Argentino SporTV 10h30 - Heidenheim x Borussia Dortmund - Bundesliga 15h - Al Hilal x Al Quadisiya - Campeonato Saudita 18h30 - Palmeiras x Internacional - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 08h30 - Arsenal x Nottingham Forest - Premier League 09h - Getafe x Real Oviedo - La Liga 10h - Cagliari x Parma - Campeonato Italiano 11h - Bournemouth x Brighton - Premier League 11h - Crystal Palace x Sunderland - Premier League 11h - Everton x Aston Villa - Premier League 11h - Fulham x Leeds - Premier League 11h - Newcastle x Wolverhampton - Premier League 11h15 - Real Sociedad x Real Madrid - La Liga 13h - Juventus x Inter de Milão - Campeonato Italiano 13h30 - Athletic Bilbao x Alavés - La Liga 13h30 - West Ham x Tottenham - Premier League 15h45 - Fiorentina x Napoli - Campeonato Italiano 16h - Atlético Madrid x Villarreal - La Liga 16h - Brentford x Chelsea - Premier League 16h - Paysandu x América-MG - Série B do Brasileirão 16h30 - Famalicão x Sporting - Campeonato Português 18h30 - Vila Nova x Remo - Série B do Brasileirão 19h - Estudiantes x River Plate - Campeonato Argentino Premiere 16h - Grêmio x Mirassol - Brasileirão 16h - Fortaleza x Vitória - Brasileirão 18h30 - Palmeiras x Internacional - Brasileirão 18h30 - Fluminense x Corinthians - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 10h30 - Freiburg x Stuttgart - Bundesliga 10h30 - Mainz x Leipzig - Bundesliga 10h30 - Wolfsburg x Colônia - Bundesliga 10h30 - Union Berlin x Hoffenheim - Bundesliga 10h30 - Heidenheim x Borussia Dortmund - Bundesliga 13h30 - Bayern de Munique x Hamburg - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado. SportyNet 10h30 - Mainz x Leipzig - Bundesliga 13h30 - Bayern de Munique x Hamburg - Bundesliga 16h - Paysandu x América-MG - Série B do Brasileirão 18h30 - Vila Nova x Remo - Série B do Brasileirão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pela Série B Coritiba e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.09.25 20h30 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pela Série B Volta Redonda e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Inglês Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 7h30 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol Remo pede e CBF transfere jogo da Série B para o Baenão; confira Os dois times se enfrentam no próximo dia 20 de setembro, pela 27ª rodada da competição 12.09.25 19h56 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00