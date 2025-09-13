Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 18h30, o Fluminense jogará contra o Corinthians pelo Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, neste sábado (13/09), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoCampeonato Português, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Palmeiras enfrentará o Internacional pelo Brasileirão. No mesmo horário, o Fluminense enfrentará o Corinthians pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Freiburg x Stuttgart - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Mainz x Leipzig - 10h30 - SportyNet e OneFootball
  3. Wolfsburg x Colônia - 10h30 - OneFootball
  4. Union Berlin x Hoffenheim - 10h30 - OneFootball
  5. Heidenheim x Borussia Dortmund - 10h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball
  6. Bayern de Munique x Hamburg - 13h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Godoy Cruz x Barracas Central - 14h30 - AFA Play
  2. Independiente x Banfield - 16h45 - AFA Play
  3. Estudiantes x River Plate - 19h - ESPN e Disney+
  4. Sarmiento x Aldosivi - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. Grêmio x Mirassol - 16h - Premiere
  2. Fortaleza x Vitória - 16h - Premiere
  3. Palmeiras x Internacional - 18h30 - SporTV e Premiere
  4. Fluminense x Corinthians - 18h30 - CazéTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Paysandu x América-MG - 16h - SportyNet, ESPN e Disney+
  2. Vila Nova x Remo - 18h30 - SportyNet e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Getafe x Real Oviedo - 09h - Disney+
  2. Real Sociedad x Real Madrid - 11h15 - Disney+
  3. Athletic Bilbao x Alavés - 13h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Atlético Madrid x Villarreal - 16h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Arsenal x Nottingham Forest - 08h30 - ESPN e Disney+
  2. Bournemouth x Brighton - 11h - Disney+
  3. Crystal Palace x Sunderland - 11h - Disney+
  4. Everton x Aston Villa - 11h - Disney+
  5. Fulham x Leeds - 11h - ESPN 2 e Disney+
  6. Newcastle x Wolverhampton - 11h - ESPN e Disney+
  7. West Ham x Tottenham - 13h30 - Disney+
  8. Brentford x Chelsea - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Cagliari x Parma - 10h - Disney+
  2. Juventus x Inter de Milão - 13h - ESPN e Disney+
  3. Fiorentina x Napoli - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Estoril x AVS SAD - 11h30 - Sem informações
  2. Moreirense x Rio Ave - 11h30 - Sem informações
  3. Porto x Nacional - 14h - Sem informações
  4. Famalicão x Sporting - 16h30 - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Khaleej x Al Feiha - 12h25 - Sem informações
  2. Al Akhdoud x Al Taawon - 12h45 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Hilal x Al Quadisiya - 15h - Band, SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Internacional; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Internacional terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Corinthians terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de West Ham e Tottenham; veja o horário

O jogo entre West Ham x Tottenham terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Quadisiya; veja o horário

O jogo entre Al Hilal x Al Quadisiya terá transmissão ao vivo pela Band, SporTV e Canal GOAT, no Youtube, às 15h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 15h - Al Hilal x Al Quadisiya - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 12h45 - Al Akhdoud x Al Taawon - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 08h30 - Arsenal x Nottingham Forest - Premier League
  2. 11h - Fulham x Leeds - Premier League
  3. 11h - Newcastle x Wolverhampton - Premier League
  4. 13h - Juventus x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  5. 13h30 - Athletic Bilbao x Alavés - La Liga
  6. 16h - Paysandu x América-MG - Série B do Brasileirão
  7. 16h30 - Famalicão x Sporting - Campeonato Português
  8. 19h - Estudiantes x River Plate - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 10h30 - Heidenheim x Borussia Dortmund - Bundesliga
  2. 15h - Al Hilal x Al Quadisiya - Campeonato Saudita
  3. 18h30 - Palmeiras x Internacional - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 08h30 - Arsenal x Nottingham Forest - Premier League
  2. 09h - Getafe x Real Oviedo - La Liga
  3. 10h - Cagliari x Parma - Campeonato Italiano
  4. 11h - Bournemouth x Brighton - Premier League
  5. 11h - Crystal Palace x Sunderland - Premier League
  6. 11h - Everton x Aston Villa - Premier League
  7. 11h - Fulham x Leeds - Premier League
  8. 11h - Newcastle x Wolverhampton - Premier League
  9. 11h15 - Real Sociedad x Real Madrid - La Liga
  10. 13h - Juventus x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  11. 13h30 - Athletic Bilbao x Alavés - La Liga
  12. 13h30 - West Ham x Tottenham - Premier League
  13. 15h45 - Fiorentina x Napoli - Campeonato Italiano
  14. 16h - Atlético Madrid x Villarreal - La Liga
  15. 16h - Brentford x Chelsea - Premier League
  16. 16h - Paysandu x América-MG - Série B do Brasileirão
  17. 16h30 - Famalicão x Sporting - Campeonato Português
  18. 18h30 - Vila Nova x Remo - Série B do Brasileirão
  19. 19h - Estudiantes x River Plate - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 16h - Grêmio x Mirassol - Brasileirão
  2. 16h - Fortaleza x Vitória - Brasileirão
  3. 18h30 - Palmeiras x Internacional - Brasileirão
  4. 18h30 - Fluminense x Corinthians - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 10h30 - Freiburg x Stuttgart - Bundesliga
  2. 10h30 - Mainz x Leipzig - Bundesliga
  3. 10h30 - Wolfsburg x Colônia - Bundesliga
  4. 10h30 - Union Berlin x Hoffenheim - Bundesliga
  5. 10h30 - Heidenheim x Borussia Dortmund - Bundesliga
  6. 13h30 - Bayern de Munique x Hamburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

  1. 10h30 - Mainz x Leipzig - Bundesliga
  2. 13h30 - Bayern de Munique x Hamburg - Bundesliga
  3. 16h - Paysandu x América-MG - Série B do Brasileirão
  4. 18h30 - Vila Nova x Remo - Série B do Brasileirão
