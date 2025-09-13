Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B

Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém

Caio Maia
fonte

Márcio Fernandes, técnico do Paysandu (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu)

O Paysandu enfrenta o América-MG neste sábado (13), às 16h, no Mangueirão, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na lanterna da competição, com 21 pontos, e sem vencer há cinco partidas, o Papão aposta as fichas no retorno do técnico Márcio Fernandes, que reassume o comando após ser contratado nesta semana.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com a chegada de Fernandes, o clube terá o quarto treinador diferente em 2025, algo incomum na Curuzu. Apesar de não ter conquistado o título estadual, o time começou o ano sob o comando do técnico, que permaneceu no cargo até 9 de fevereiro.

Depois da saída de Fernandes, quem assumiu foi Luizinho Lopes. Com ele, o Bicola chegou a nove jogos de invencibilidade, foi finalista do Parazão e conquistou a Copa Verde. Porém, uma sequência de dez partidas sem vitória na Série B levou à demissão do treinador.

Na tentativa de reação, Claudinei Oliveira assumiu o time. O início foi promissor, com nove jogos sem perder, mas a sequência caiu de rendimento após a primeira derrota, seguida de outros quatro reveses consecutivos.

Esta será a terceira passagem de Márcio Fernandes pela Curuzu. Ele já havia comandado o time em 2022 e 2023, sendo desligado após a eliminação no Parazão. Voltou em 2024 para livrar o clube da queda, em um cenário semelhante ao atual, quando a equipe também acumulava jejum de vitórias.

Ao todo, Fernandes soma 86 partidas à frente do Papão, com 45 vitórias nesse período.

Como vêm as equipes

Além da situação delicada na tabela, o Papão terá baixas importantes contra o América-MG. O volante Leandro Vilela está suspenso após receber o quarto cartão amarelo na competição. Também estão fora PK e Pedro Delvalle, afastados do elenco, além de Anderson Leite, que pediu rescisão de contrato.

O adversário bicolor também vive momento complicado. O América-MG ocupa a 17ª posição, primeira dentro da zona de rebaixamento, com 26 pontos. Apesar da campanha irregular, o time vem de duas rodadas sem perder.

Um dos trunfos da equipe mineira será a estreia do atacante David da Hora, apresentado nesta semana e já relacionado para enfrentar o Papão. O jogador tem seus direitos federativos ligados ao Coritiba e esteve próximo ao Papão nesta temporada, mas as tratativas não foram concretizadas, uma vez que o atleta apresentou uma contusão.

“Sobre a negociação recente com o Paysandu, eu tinha acabado de machucar o adutor. Eles (diretoria do Paysandu) estavam sabendo da lesão, foi tudo passado, mas quando chegou lá, eles disseram que minha lesão ainda estava muito grande. Acabou não dando certo. (...) O importante é que agora, aqui no América, deu certo, e eu vou dar sequência na temporada pelo América”, disse na coletiva de apresentação ao América. 

Ficha técnica

Paysandu x América-MG

Campeonato Brasileiro Série B

26ª rodada

Data: 13 de setembro, sábado

Hora: 16h

Local: estádio Mangueirão

Arbitragem: Afro Rocha de Carvalho Filho(PB)

Auxiliares: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB).

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente(PA)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Dudu Vieira, André Lima, Edinho, Garcez, Marlon e Diogo Oliveira. Técnico: Márcio Fernandes.

América: Gustavo; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Elizari e Felipe Amaral; Stênio, Arthur Sousa, Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esporte

futebol

jornal amazônia

paysandu

paysandu x américa-mg
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B

Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém

13.09.25 7h00

SÉRIE B

Edilson promete entrega total do Paysandu contra o América-MG: ‘Vamos dar tudo de nós pra vencer’

Lateral-direito garante estar motivado em busca de um lugar na equipe e pode pintar como titular no jogo deste sábado (13), no Mangueirão

12.09.25 18h16

Futebol

Consórcio do Papão: Paysandu anuncia plano de aquisição de carros e motos para torcedores

A cada cota adquirida no Consórcio do Papão, o clube receberá royalties.

12.09.25 15h15

Futebol

Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista

De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil.

12.09.25 11h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Campeonato Inglês

Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League

Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.09.25 7h30

Futebol e Fé

Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém

11.09.25 12h31

Futebol

Remo pede e CBF transfere jogo da Série B para o Baenão; confira

Os dois times se enfrentam no próximo dia 20 de setembro, pela 27ª rodada da competição

12.09.25 19h56

Futebol

Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B

Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém

13.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda