Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém Caio Maia 13.09.25 7h00 Márcio Fernandes, técnico do Paysandu (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu) O Paysandu enfrenta o América-MG neste sábado (13), às 16h, no Mangueirão, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na lanterna da competição, com 21 pontos, e sem vencer há cinco partidas, o Papão aposta as fichas no retorno do técnico Márcio Fernandes, que reassume o comando após ser contratado nesta semana. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com a chegada de Fernandes, o clube terá o quarto treinador diferente em 2025, algo incomum na Curuzu. Apesar de não ter conquistado o título estadual, o time começou o ano sob o comando do técnico, que permaneceu no cargo até 9 de fevereiro. Depois da saída de Fernandes, quem assumiu foi Luizinho Lopes. Com ele, o Bicola chegou a nove jogos de invencibilidade, foi finalista do Parazão e conquistou a Copa Verde. Porém, uma sequência de dez partidas sem vitória na Série B levou à demissão do treinador. Na tentativa de reação, Claudinei Oliveira assumiu o time. O início foi promissor, com nove jogos sem perder, mas a sequência caiu de rendimento após a primeira derrota, seguida de outros quatro reveses consecutivos. Esta será a terceira passagem de Márcio Fernandes pela Curuzu. Ele já havia comandado o time em 2022 e 2023, sendo desligado após a eliminação no Parazão. Voltou em 2024 para livrar o clube da queda, em um cenário semelhante ao atual, quando a equipe também acumulava jejum de vitórias. Ao todo, Fernandes soma 86 partidas à frente do Papão, com 45 vitórias nesse período. Como vêm as equipes Além da situação delicada na tabela, o Papão terá baixas importantes contra o América-MG. O volante Leandro Vilela está suspenso após receber o quarto cartão amarelo na competição. Também estão fora PK e Pedro Delvalle, afastados do elenco, além de Anderson Leite, que pediu rescisão de contrato. O adversário bicolor também vive momento complicado. O América-MG ocupa a 17ª posição, primeira dentro da zona de rebaixamento, com 26 pontos. Apesar da campanha irregular, o time vem de duas rodadas sem perder. Um dos trunfos da equipe mineira será a estreia do atacante David da Hora, apresentado nesta semana e já relacionado para enfrentar o Papão. O jogador tem seus direitos federativos ligados ao Coritiba e esteve próximo ao Papão nesta temporada, mas as tratativas não foram concretizadas, uma vez que o atleta apresentou uma contusão. “Sobre a negociação recente com o Paysandu, eu tinha acabado de machucar o adutor. Eles (diretoria do Paysandu) estavam sabendo da lesão, foi tudo passado, mas quando chegou lá, eles disseram que minha lesão ainda estava muito grande. Acabou não dando certo. (...) O importante é que agora, aqui no América, deu certo, e eu vou dar sequência na temporada pelo América”, disse na coletiva de apresentação ao América. Ficha técnica Paysandu x América-MG Campeonato Brasileiro Série B 26ª rodada Data: 13 de setembro, sábado Hora: 16h Local: estádio Mangueirão Arbitragem: Afro Rocha de Carvalho Filho(PB) Auxiliares: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB). Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente(PA) VAR: Márcio Henrique de Gois (SP) Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Dudu Vieira, André Lima, Edinho, Garcez, Marlon e Diogo Oliveira. Técnico: Márcio Fernandes. América: Gustavo; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Elizari e Felipe Amaral; Stênio, Arthur Sousa, Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim. Palavras-chave esporte futebol jornal amazônia paysandu paysandu x américa-mg 