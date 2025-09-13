Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B

O Paysandu enfrenta o América-MG neste sábado (13), às 16h, no Mangueirão, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na lanterna da competição, com 21 pontos, e sem vencer há cinco partidas, o Papão aposta as fichas no retorno do técnico Márcio Fernandes, que reassume o comando após ser contratado nesta semana.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com a chegada de Fernandes, o clube terá o quarto treinador diferente em 2025, algo incomum na Curuzu. Apesar de não ter conquistado o título estadual, o time começou o ano sob o comando do técnico, que permaneceu no cargo até 9 de fevereiro.

Depois da saída de Fernandes, quem assumiu foi Luizinho Lopes. Com ele, o Bicola chegou a nove jogos de invencibilidade, foi finalista do Parazão e conquistou a Copa Verde. Porém, uma sequência de dez partidas sem vitória na Série B levou à demissão do treinador.

Na tentativa de reação, Claudinei Oliveira assumiu o time. O início foi promissor, com nove jogos sem perder, mas a sequência caiu de rendimento após a primeira derrota, seguida de outros quatro reveses consecutivos.

Esta será a terceira passagem de Márcio Fernandes pela Curuzu. Ele já havia comandado o time em 2022 e 2023, sendo desligado após a eliminação no Parazão. Voltou em 2024 para livrar o clube da queda, em um cenário semelhante ao atual, quando a equipe também acumulava jejum de vitórias.

Ao todo, Fernandes soma 86 partidas à frente do Papão, com 45 vitórias nesse período.

Como vêm as equipes

Além da situação delicada na tabela, o Papão terá baixas importantes contra o América-MG. O volante Leandro Vilela está suspenso após receber o quarto cartão amarelo na competição. Também estão fora PK e Pedro Delvalle, afastados do elenco, além de Anderson Leite, que pediu rescisão de contrato.

O adversário bicolor também vive momento complicado. O América-MG ocupa a 17ª posição, primeira dentro da zona de rebaixamento, com 26 pontos. Apesar da campanha irregular, o time vem de duas rodadas sem perder.

Um dos trunfos da equipe mineira será a estreia do atacante David da Hora, apresentado nesta semana e já relacionado para enfrentar o Papão. O jogador tem seus direitos federativos ligados ao Coritiba e esteve próximo ao Papão nesta temporada, mas as tratativas não foram concretizadas, uma vez que o atleta apresentou uma contusão.

“Sobre a negociação recente com o Paysandu, eu tinha acabado de machucar o adutor. Eles (diretoria do Paysandu) estavam sabendo da lesão, foi tudo passado, mas quando chegou lá, eles disseram que minha lesão ainda estava muito grande. Acabou não dando certo. (...) O importante é que agora, aqui no América, deu certo, e eu vou dar sequência na temporada pelo América”, disse na coletiva de apresentação ao América.

Ficha técnica

Paysandu x América-MG

Campeonato Brasileiro Série B

26ª rodada

Data: 13 de setembro, sábado

Hora: 16h

Local: estádio Mangueirão

Arbitragem: Afro Rocha de Carvalho Filho(PB)

Auxiliares: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB).

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente(PA)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Dudu Vieira, André Lima, Edinho, Garcez, Marlon e Diogo Oliveira. Técnico: Márcio Fernandes.

América: Gustavo; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Elizari e Felipe Amaral; Stênio, Arthur Sousa, Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.