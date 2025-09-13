Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Paraense Amanda Lemos encara Tatiana Suarez no Noche UFC em duelo direto pelo topo do peso-palha

Amanda volta ao octógono no próximo sábado (13), em San Antonio, diante da norte-americana, atual número dois do ranking

Iury Costa
fonte

Paraense busca nova luta pelo título da organização. (Divulgação / UFC)

A lutadora paraense Amanda Lemos tem mais um compromisso decisivo pela frente. No próximo sábado (13), ela enfrenta a norte-americana Tatiana Suarez no Noche UFC, evento que será realizado em San Antonio, nos Estados Unidos. O confronto reúne duas atletas do Top 5 da divisão peso-palha: Suarez é a segunda colocada no ranking, enquanto Amanda ocupa a quarta posição.

A luta marca o reencontro entre as duas, após o primeiro duelo, em fevereiro de 2024, ser cancelado devido a uma lesão da norte-americana. Para Amanda, o combate pode significar a chance de se recolocar na disputa pelo cinturão da categoria, que atualmente está vago.

“Treinei mais de dois meses para esse momento. Sei que o jogo dela é tentar colocar a luta para baixo, mas estou preparada para defender as quedas e manter a luta em pé”, disse a paraense, em entrevista a O Liberal.

Amanda vem de vitória sobre a brasileira Iasmin Lucindo no UFC 313 e busca uma nova sequência positiva dentro da organização. Ex-desafiante ao título, a paraense acumula vitórias expressivas contra Michelle Waterson-Gomez, Marina Rodriguez e Angela Hill, além de já ter recebido bônus de “Luta da Noite” no evento.

Do outro lado, Tatiana Suarez tenta se recuperar após a primeira derrota da carreira. Em fevereiro deste ano, a norte-americana perdeu a disputa de cinturão para Zhang Weili no UFC 312. Até então, Suarez estava invicta e colecionava vitórias dominantes contra nomes como Alexa Grasso, Carla Esparza e Jéssica Andrade.

Mesmo sem dar preferência por adversária, Amanda reforçou a importância da luta contra Suarez: “Vencendo bem, acredito que já posso ter uma nova oportunidade de disputar o cinturão. Não importa quem esteja com ele, meu foco é lutar pelo título”.

A atleta também destacou o orgulho em representar o estado. “Sou uma das poucas paraenses no UFC, rodando o mundo e levando o nome do Pará. Me sinto muito feliz e honrada em representar o meu estado”, completou.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

