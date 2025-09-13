Paraense Amanda Lemos encara Tatiana Suarez no Noche UFC em duelo direto pelo topo do peso-palha Amanda volta ao octógono no próximo sábado (13), em San Antonio, diante da norte-americana, atual número dois do ranking Iury Costa 13.09.25 8h00 Paraense busca nova luta pelo título da organização. (Divulgação / UFC) A lutadora paraense Amanda Lemos tem mais um compromisso decisivo pela frente. No próximo sábado (13), ela enfrenta a norte-americana Tatiana Suarez no Noche UFC, evento que será realizado em San Antonio, nos Estados Unidos. O confronto reúne duas atletas do Top 5 da divisão peso-palha: Suarez é a segunda colocada no ranking, enquanto Amanda ocupa a quarta posição. A luta marca o reencontro entre as duas, após o primeiro duelo, em fevereiro de 2024, ser cancelado devido a uma lesão da norte-americana. Para Amanda, o combate pode significar a chance de se recolocar na disputa pelo cinturão da categoria, que atualmente está vago. “Treinei mais de dois meses para esse momento. Sei que o jogo dela é tentar colocar a luta para baixo, mas estou preparada para defender as quedas e manter a luta em pé”, disse a paraense, em entrevista a O Liberal. Amanda vem de vitória sobre a brasileira Iasmin Lucindo no UFC 313 e busca uma nova sequência positiva dentro da organização. Ex-desafiante ao título, a paraense acumula vitórias expressivas contra Michelle Waterson-Gomez, Marina Rodriguez e Angela Hill, além de já ter recebido bônus de “Luta da Noite” no evento. VEJA MAIS Dana White confirma o UFC Casa Branca para julho de 2026 Belém sedia edição amadora do Strike Fight Championship dia 20 de setembro Do outro lado, Tatiana Suarez tenta se recuperar após a primeira derrota da carreira. Em fevereiro deste ano, a norte-americana perdeu a disputa de cinturão para Zhang Weili no UFC 312. Até então, Suarez estava invicta e colecionava vitórias dominantes contra nomes como Alexa Grasso, Carla Esparza e Jéssica Andrade. Mesmo sem dar preferência por adversária, Amanda reforçou a importância da luta contra Suarez: “Vencendo bem, acredito que já posso ter uma nova oportunidade de disputar o cinturão. Não importa quem esteja com ele, meu foco é lutar pelo título”. A atleta também destacou o orgulho em representar o estado. “Sou uma das poucas paraenses no UFC, rodando o mundo e levando o nome do Pará. Me sinto muito feliz e honrada em representar o meu estado”, completou. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave ufc amanda lemos mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES PARAENSE NO OCTOGONO Paraense Amanda Lemos encara Tatiana Suarez no Noche UFC em duelo direto pelo topo do peso-palha Amanda volta ao octógono no próximo sábado (13), em San Antonio, diante da norte-americana, atual número dois do ranking 13.09.25 8h00 Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 MAIS ESPORTES Paraense conquista a primeira medalha do Estado nos Jogos da Juventude 2025 Elisa Carine foi bronze na prova de velocidade feminina do ciclismo 12.09.25 11h40 MMA SPORT CLUB Belém sedia edição amadora do Strike Fight Championship dia 20 de setembro 12.09.25 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Inglês Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 7h30 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol Remo pede e CBF transfere jogo da Série B para o Baenão; confira Os dois times se enfrentam no próximo dia 20 de setembro, pela 27ª rodada da competição 12.09.25 19h56 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00