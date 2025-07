Rafael reconhece má fase do São Paulo após derrota no Rio: 'Não podemos mais não pontuar'

A proximidade da zona do rebaixamento já contamina o discurso do São Paulo na retomada do Campeonato Brasileiro. O time, agora comandado por Hernán Crespo, foi dominado e perdeu do Flamengo por 2 a 0 neste sábado no Maracanã. O goleiro Rafael, com várias defesas importantes, impediu que o placar fosse mais elástico.

Após 13 jogos, o São Paulo soma apenas 12 pontos e ocupa a 15ª posição. O primeiro na faixa de descenso é o Vitória, com 11 pontos. Com a posição delicada e a troca de Zubeldía por Crespo, havia a expectativa e a necessidade de um bom resultado no Rio.

"Agora é pensar no Bragantino", afirmou o goleiro do São Paulo, referindo-se ao próximo rival do São Paulo no Brasileiro. "Não podemos mais não pontuar", completou o capitão da equipe à Globo na saída de campo. O goleiro citou ainda o início de trabalho do novo técnico. "Estamos começando agora com o Crespo. É um processo."

O novo técnico disse que a prioridade é o Brasileiro, apesar de o time estar vivo na Copa do Brasil e na Libertadores. "Neste momento, o foco é lutar, recuperar o elenco e somar pontos", afirmou Crespo, acrescentando que as demais competições são "sonhos". O rival nas oitavas de final da Libertadores é o Atlético Nacional, da Colômbia, e na Copa do Brasil o São Paulo enfrenta o Athletico-PR.

Crespo afirmou que "seguramente" o São Paulo vai melhorar. "É importante recuperar o elenco. Hoje voltou o Oscar e sabemos que ele pode jogar mais", afirmou Crespo. "Pretendo que o time venha trabalhando e os resultado vão chegar."

O São Paulo sofreu a quarta derrota seguida no Brasileiro e agora tenta a reabilitação contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira.