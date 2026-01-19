FPF atualiza estado de saúde de Ronan Tyezer após grave acidente

O técnico do Sub-20 do Águia de Marabá, Ronan Tyezer, de 44 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins, após o grave acidente envolvendo a delegação do clube no retorno da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Enviado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), o médico Flávio Freire esteve no hospital e atualizou o quadro clínico do treinador, que permanece em estado grave. Segundo o profissional, Ronan continua sob cuidados intensivos e com suporte vital. “A situação dele é muito delicada. Ele continua entubado, ainda fazendo uso de medicações vasoativas, que são voltadas para a manutenção de funções vitais, como pressão arterial e frequência cardíaca. Trata-se de um quadro muito grave”, afirmou.

De acordo com Flávio Freire, a equipe médica iniciou uma nova etapa do protocolo assistencial, visando avaliar a resposta do treinador. “Dando sequência ao protocolo que está sendo aplicado no hospital, iniciou-se o processo de desmame das medicações, na tentativa de que ele reaja aos estímulos de forma voluntária. Ou seja, as próximas horas serão cruciais para que se possa ter um parecer mais definitivo”, explicou.

Apesar da gravidade do quadro, o médico destacou que Ronan está recebendo total assistência da equipe do Hospital Regional de Gurupi. “O que nos conforta é que ele está sendo muito bem assistido. Tudo o que precisava ser feito está sendo feito. A equipe é incansável nos cuidados. Agora, é continuar torcendo e orando para que ele reaja aos estímulos”, completou. Ainda segundo Flávio Freire, “no momento, não há previsão de possível transferência, devido à gravidade do quadro”.

O acidente ocorreu na noite da última quinta-feira (15), na BR-153, em um trecho próximo aos municípios de Santa Rita do Tocantins e Crixás do Tocantins. O ônibus que transportava a delegação do Águia colidiu com um caminhão parado no acostamento, sem sinalização. Na tragédia, o preparador físico Hector Alves, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

O Águia de Marabá disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez em sua história, em 2026, sendo eliminada pelo Juventude na última terça-feira (13), em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Em nota, o clube pediu aos torcedores que se unam em orações em favor do profissional. Veja:

Comunicado divulgado pelo Águia de Marabá pede orações em favor de Ronan Tyezer. (Divulgação)