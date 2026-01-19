Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

FPF atualiza estado de saúde de Ronan Tyezer após grave acidente

Médico Flávio Freire afirma que técnico do Sub-20 do Águia de Marabá segue em estado grave na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sem previsão de transferência

O Liberal
fonte

Ronan segue bem acompanhado pela equipe médica de Gurupi, no Tocantins. (Cristofer Bino/Águia de Marabá)

O técnico do Sub-20 do Águia de Marabá, Ronan Tyezer, de 44 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins, após o grave acidente envolvendo a delegação do clube no retorno da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Enviado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), o médico Flávio Freire esteve no hospital e atualizou o quadro clínico do treinador, que permanece em estado grave. Segundo o profissional, Ronan continua sob cuidados intensivos e com suporte vital. “A situação dele é muito delicada. Ele continua entubado, ainda fazendo uso de medicações vasoativas, que são voltadas para a manutenção de funções vitais, como pressão arterial e frequência cardíaca. Trata-se de um quadro muito grave”, afirmou.

De acordo com Flávio Freire, a equipe médica iniciou uma nova etapa do protocolo assistencial, visando avaliar a resposta do treinador. “Dando sequência ao protocolo que está sendo aplicado no hospital, iniciou-se o processo de desmame das medicações, na tentativa de que ele reaja aos estímulos de forma voluntária. Ou seja, as próximas horas serão cruciais para que se possa ter um parecer mais definitivo”, explicou.

VEJA MAIS

image Atletas do Águia chegam a Marabá e têm recepção calorosa de familiares e amigos
Vídeos mostram a chegada da Delegação e motivam onda de solidariedade, após a perda do preparador físico em acidente na estrada

image Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro
17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu!

image CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico
A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior

Apesar da gravidade do quadro, o médico destacou que Ronan está recebendo total assistência da equipe do Hospital Regional de Gurupi. “O que nos conforta é que ele está sendo muito bem assistido. Tudo o que precisava ser feito está sendo feito. A equipe é incansável nos cuidados. Agora, é continuar torcendo e orando para que ele reaja aos estímulos”, completou. Ainda segundo Flávio Freire, “no momento, não há previsão de possível transferência, devido à gravidade do quadro”.

O acidente ocorreu na noite da última quinta-feira (15), na BR-153, em um trecho próximo aos municípios de Santa Rita do Tocantins e Crixás do Tocantins. O ônibus que transportava a delegação do Águia colidiu com um caminhão parado no acostamento, sem sinalização. Na tragédia, o preparador físico Hector Alves, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

O Águia de Marabá disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez em sua história, em 2026, sendo eliminada pelo Juventude na última terça-feira (13), em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Em nota, o clube pediu aos torcedores que se unam em orações em favor do profissional. Veja:

image Comunicado divulgado pelo Águia de Marabá pede orações em favor de Ronan Tyezer. (Divulgação)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

águia de marabá

acidente com ônibus do águia de marabá

copinha 2026

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha

Palmeiras e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.01.26 17h30

Futebol

FPF atualiza estado de saúde de Ronan Tyezer após grave acidente

Médico Flávio Freire afirma que técnico do Sub-20 do Águia de Marabá segue em estado grave na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sem previsão de transferência

19.01.26 16h23

Campeonato Espanhol

Elche x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) por La Liga

Elche e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

19.01.26 16h00

Campeonato Inglês

Brighton x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/01) pela Premier League

Brighton e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

19.01.26 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão"

Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará

19.01.26 10h15

futebol

Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista

Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 

19.01.26 11h30

futebol

Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025

Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6%

19.01.26 10h52

Futebol

Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado'

Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time

18.01.26 21h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda