CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior O Liberal 16.01.26 17h54 A entidade sinalizou o luto em sua postagem em solidariedade ao Águia de Marabá. (Reprodução / CBF) A CBF emitiu um comunicado lamentando o acidente com a delegação do time sub-20 do Águia de Marabá, ocorrido na noite dessa quinta (15), na cidade de Santa Rita do Tocantins, a 140 quilômetros de Palmas, capital do Tocantins, que resultou no falecimento do preparador físico do clube, Hecton Alves, e deixou vários feridos, entre os quais o técnico da equipe, Ronan Tyezer, atualmente internado em estado grave no Hospital Regional de Gurupi. “Neste momento de muita dor e tristeza, a CBF manifesta seu pesar pelo falecimento do preparador físico Hecton Alves, vítima desse trágico acidente, solidarizando-se com seus familiares e amigos. Que o sonho dos meninos do Águia de Marabá não seja interrompido. Que eles possam superar esse trauma com força e esperança. Fazemos votos também para que o técnico Ronan Tyezer consiga se recuperar. Estamos todos consternados com essa tragédia”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) A entidade informou ainda que, tão logo soube do acidente, o presidente da Federação Paraense de Futebol e um dos vices da CBF, Ricardo Paul, entrou em contato com autoridades do seu Estado e também do Tocantins para providenciar a assistência aos atletas e demais profissionais do clube. VEJA MAIS Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha Delegação sub-20 do Águia de Marabá inicia retorno ao Pará após acidente Jogadores deixaram a cidade de Santa Rita, no Tocantins, na manhã desta sexta-feira (16) Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. “Criamos um grupo de apoio às famílias de todos os meninos, para que pudessem ser assistidos em tempo real. Outra medida foi dar respaldo de atendimento médico e logística para toda delegação do Águia de Marabá na cidade de Santa Rita do Tocantins. Para isso, contamos de imediato com o apoio do presidente da Federação de Futebol do Tocantins, Leomar Quintanilha, que acionou o prefeito de Santa Rita do Tocantins, Luciano Pereira da Costa, a fim de dar agilidade ao acolhimento das vítimas”, contou Ricardo Paul. Segundo a CBF, essa força-tarefa teve a participação dos governadores dos dois Estados: Helder Barbalho, do Pará, e Wanderlei Barbosa Castro, do Tocantins, que mobilizaram suas assessorias para entrar no caso e agilizar o atendimento à delegação do clube. Nesta manhã, a Assembleia Legislativa do Pará providenciou o aluguel de um novo ônibus que vai trazer a equipe de Santa Rita para Marabá – uma viagem de mais 700 quilômetros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol cbf tragédia com ônibus do águia de marabá copinha 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 