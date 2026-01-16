CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico

A CBF emitiu um comunicado lamentando o acidente com a delegação do time sub-20 do Águia de Marabá, ocorrido na noite dessa quinta (15), na cidade de Santa Rita do Tocantins, a 140 quilômetros de Palmas, capital do Tocantins, que resultou no falecimento do preparador físico do clube, Hecton Alves, e deixou vários feridos, entre os quais o técnico da equipe, Ronan Tyezer, atualmente internado em estado grave no Hospital Regional de Gurupi.

“Neste momento de muita dor e tristeza, a CBF manifesta seu pesar pelo falecimento do preparador físico Hecton Alves, vítima desse trágico acidente, solidarizando-se com seus familiares e amigos. Que o sonho dos meninos do Águia de Marabá não seja interrompido. Que eles possam superar esse trauma com força e esperança. Fazemos votos também para que o técnico Ronan Tyezer consiga se recuperar. Estamos todos consternados com essa tragédia”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

A entidade informou ainda que, tão logo soube do acidente, o presidente da Federação Paraense de Futebol e um dos vices da CBF, Ricardo Paul, entrou em contato com autoridades do seu Estado e também do Tocantins para providenciar a assistência aos atletas e demais profissionais do clube.

“Criamos um grupo de apoio às famílias de todos os meninos, para que pudessem ser assistidos em tempo real. Outra medida foi dar respaldo de atendimento médico e logística para toda delegação do Águia de Marabá na cidade de Santa Rita do Tocantins. Para isso, contamos de imediato com o apoio do presidente da Federação de Futebol do Tocantins, Leomar Quintanilha, que acionou o prefeito de Santa Rita do Tocantins, Luciano Pereira da Costa, a fim de dar agilidade ao acolhimento das vítimas”, contou Ricardo Paul.Segundo a CBF, essa força-tarefa teve a participação dos governadores dos dois Estados: Helder Barbalho, do Pará, e Wanderlei Barbosa Castro, do Tocantins, que mobilizaram suas assessorias para entrar no caso e agilizar o atendimento à delegação do clube. Nesta manhã, a Assembleia Legislativa do Pará providenciou o aluguel de um novo ônibus que vai trazer a equipe de Santa Rita para Marabá – uma viagem de mais 700 quilômetros.