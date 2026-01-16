Delegação sub-20 do Águia de Marabá inicia retorno ao Pará após acidente

Os atletas da equipe sub-20 do Águia de Marabá já estão a caminho do Pará, conforme informou o clube. Os jogadores passaram a noite em um hotem em Santa Rita, no Tocantins, após o acidente envolvendo o ônibus da delegação do Azulão, ocorrido na noite da última quinta-feira (15), BR-153.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube, a delegação deixou a cidade de Santa Rita às 9h desta sexta-feira (16), com previsão de chegada a Marabá às 19h. Os atletas serão acolhidos na sede do clube.

O preparador físico Hecton Alves, membro da delegação do Águia, morreu no acidente. O técnico da equipe, Ronan Tyezer, ficou gravemente ferido e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins. Felizmente, jogadores e outros membros da delegação do Azulão não sofreram ferimentos graves.

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (15), quando a delegação sub-20 do Águia de Marabá retornava de Taubaté, em São Paulo, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Segundo informações do clube, o ônibus colidiu com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.