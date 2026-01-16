Delegação sub-20 do Águia de Marabá inicia retorno ao Pará após acidente Jogadores deixaram a cidade de Santa Rita, no Tocantins, na manhã desta sexta-feira (16) O Liberal 16.01.26 12h18 Jogadores chegam hoje a noite em Marabá (Gustavo Sousa / Águia de Marabá) Os atletas da equipe sub-20 do Águia de Marabá já estão a caminho do Pará, conforme informou o clube. Os jogadores passaram a noite em um hotem em Santa Rita, no Tocantins, após o acidente envolvendo o ônibus da delegação do Azulão, ocorrido na noite da última quinta-feira (15), BR-153. De acordo com as informações divulgadas pelo clube, a delegação deixou a cidade de Santa Rita às 9h desta sexta-feira (16), com previsão de chegada a Marabá às 19h. Os atletas serão acolhidos na sede do clube. O preparador físico Hecton Alves, membro da delegação do Águia, morreu no acidente. O técnico da equipe, Ronan Tyezer, ficou gravemente ferido e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins. Felizmente, jogadores e outros membros da delegação do Azulão não sofreram ferimentos graves. VEJA MAIS Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá' Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15). O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (15), quando a delegação sub-20 do Águia de Marabá retornava de Taubaté, em São Paulo, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Segundo informações do clube, o ônibus colidiu com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá acidente sub- 20 águia de marabá futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense. 16.01.26 12h40 Futebol Delegação sub-20 do Águia de Marabá inicia retorno ao Pará após acidente Jogadores deixaram a cidade de Santa Rita, no Tocantins, na manhã desta sexta-feira (16) 16.01.26 12h18 Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 Futebol Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá' Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15). 16.01.26 11h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta 16.01.26 9h53 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51