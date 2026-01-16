Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro

O dia 15 de janeiro carrega um peso particular na história recente do futebol brasileiro. Em 2009, naquela data, o futebol gaúcho foi marcado pela maior tragédia já registrada no Estado. Dezessete anos depois, no mesmo dia do calendário, um novo acidente envolvendo uma delegação de futebol voltou a expor os riscos enfrentados por clubes em deslocamento pelo país.

Na noite de 15 de janeiro de 2009, o ônibus que transportava a delegação do Brasil de Pelotas tombou na RS-471, na curva de acesso à BR-392, em Canguçu, a cerca de 83 quilômetros de Pelotas. A equipe retornava de um jogo-treino contra o Santa Cruz, em Vale do Sol, a poucos dias da estreia no Campeonato Gaúcho. O veículo levava 31 pessoas.

O acidente deixou 18 atletas feridos, alguns com lesões graves. Três pessoas morreram: o preparador de goleiros Giovani Guimarães, o zagueiro Régis Gouveia e o atacante uruguaio Cláudio Milar, ídolo do clube. Outros jogadores tiveram a carreira interrompida em consequência das sequelas.

O preparador de goleiros Giovani Guimarães, o zagueiro Régis Gouveia e o atacante uruguaio Cláudio Milar foram as vítimas da tragédia com o Brasil de Pelotas. (Augusto Cabral/Brasil de Pelotas/ CP)

Os feridos foram encaminhados inicialmente ao Pronto Socorro de Pelotas. A cidade acordou na sexta-feira seguinte impactada pela tragédia que atingiu um de seus clubes mais populares. Sem condições emocionais e esportivas, o Brasil de Pelotas passou a depender do apoio de torcedores e da reorganização emergencial do elenco.

No dia 16 de janeiro, o Estádio Bento Freitas, tradicional palco de jogos, foi preparado para o velório coletivo das vítimas. Enquanto torcedores se despediam, a diretoria enfrentava decisões difíceis. O então presidente Helder Lopes precisou avaliar se o clube teria condições de disputar o Campeonato Gaúcho, sob pena de sofrer rebaixamento automático conforme o regulamento da época.

Dezessete anos depois, em 15 de janeiro, outro ônibus de uma equipe de futebol se envolveu em um grave acidente, desta vez no norte do país. Por volta das 19h25, no km 591 da BR-153, em Santa Rita do Tocantins, o veículo que transportava a equipe Sub-20 do Águia de Marabá colidiu com um caminhão boiadeiro parado na rodovia, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. O clube retornava de Taubaté, onde havia disputado a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O ônibus que levava a delegação do Águia de Marabá ficou com a frente toda danificada. (Divulgação/PRF)

O acidente resultou na morte de uma pessoa. Ao todo, 32 ocupantes estavam no ônibus. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, o técnico Ronan Tyezer, de 44 anos, foi internado em estado grave na UTI do Hospital Regional de Gurupi. Outras três pessoas, além de uma criança de 11 anos, ficaram feridas em estado estável. Um adulto e 26 adolescentes não sofreram ferimentos e foram encaminhados para um hotel da cidade com apoio da prefeitura local.

Separados por quase duas décadas e por milhares de quilômetros, os dois episódios têm em comum a data e o impacto profundo causado fora das quatro linhas. Ambos ocorreram em momentos de deslocamento, longe dos estádios, e deixaram marcas profundas nos clubes, nos profissionais envolvidos e no futebol regional de seus estados.