Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação

Os titulares do Flamengo voltaram a campo após somente nove dias do início da pré-temporada para dar alívio momentâneo ao time, então lanterna do Grupo B do Carioca. Aproveitando a expulsão de Barros, a equipe rubro-negra venceu o clássico diante do Vasco por 1 a 0 no Maracanã, gol de Carrascal, e saiu da incômoda faixa contra o rebaixamento.

Depois de três tropeços e apenas um ponto somado, ganhar era obrigação no Maracanã, mesmo diante de um oponente complicado e de olho na liderança de sua chave. Os titulares flamenguistas, ainda carentes de ritmo, mostraram domínio e o desencanto foi celebrado.

Nada de alívio, porém. Mesmo em terceiro da chave, agora com quatro pontos, o Flamengo sabe que ainda corre riscos de eliminação pelo fato de todos os adversários abaixo na tabela terem jogos a menos e três pontos somados. Desta maneira, a pressão por triunfo se repetirá no clássico com o Fluminense, agendado para domingo - fecha a fase contra o Sampaio Corrêa.

O clima antes de a bola rolar no festivo Maracanã foi de harmonia, com Fernando Diniz e Filipe Luís trocando caloroso abraço na beira do campo e jogadores cumprimentando amigos das comissões técnicas adversárias.

Em campo, times titulares sem seus principais nomes de 2025. O Vasco perdeu os atacantes Vegetti e Ryan, enquanto o Flamengo não contava com o astro Arrascaeta, além de Jorginho (extraiu um dente), além de ter o artilheiro Pedro apenas na reserva. A novidade era o estreante Vitão, na defesa.

Reforçadas, as equipes tinham objetivos distintos, apesar de só a vitória interessar para ambas. Triunfar significava assumir o topo do Grupo A ao Vasco, enquanto o Flamengo só deixaria a lanterna do Grupo B caso vencesse, o que prometia um jogo intenso e ofensivo.

Após oito minutos de atraso por causa da fumaça dos fogos de artifício, a bola rolou. E com minutos iniciais elétricos e empolgantes. De contrato renovado até 2031, Andrés Gómez foi logo carimbando a trave de Rossi. A resposta, de imediato, veio com Léo Pereira exigindo grande defesa de Léo Jardim. Logo depois, o Flamengo ficou no quase em duas bolas raspando a trave. Cebolinha e Bruno Henrique também pararam em milagres do paredão vascaíno.

Os aplausos de Filipe Luís no banco eram reconhecimento do futebol vistoso do Flamengo, que rapidamente assumiu as ações da partida e acuava o Vasco, apertado em seu campo defensivo pela marcação alta e sem saber como sair para o jogo. Os longos lançamentos não surtiam efeito. Quando colocou a bola no chão, viu GB se envergonhar ao tentar tirar do goleiro, cara a cara, e mandar para fora.

Satisfeito com a produção ofensiva, mas incomodado com o baixo aproveitamento na hora de mandar a bola às redes, Filipe Luís mandou Pedro, Samuel Lino, Michael e Luiz Araújo para ao aquecimento antes de a etapa inicial chegar ao fim sem gols. Voltou com o centroavante e com Alex Sandro na esquerda para 'completar' as jogadas.

A partida voltou brigada e com clima mais quente. Logo aos quatro minutos, Barros levou vermelho direto após dar um pisão na panturrilha de Carrascal. Diniz se desesperou, soltou um palavrão e jogou uma garrafa d'água no chão. Sabia que a missão ficaria complicada em campo e teve de sacrificar um atacante.

O Flamengo se lançou todo ao ataque na busca do precioso gol. A parede vascaína, porém, cresceu com o time todo recuado e as finalizações rubro-negras ficaram raras e mais complicadas. Os exagerados cruzamentos mostravam-se equivocados. A saída era bater de longe e Carrascal aproveitou o corte erada de Piton para acertar um belo voleio e dar alívio ao time: 1 a 0 aos 23 minutos.

O Vasco precisou sair à busca da igualdade e deu espaços. Não criou perigo, entretanto, e ainda viu Léo Jardim trabalhar em demasia, segurando os tantos chuveirinhos e ainda parando as boas finalizações de Samuel Lino, Léo Pereira e Plata, evitando uma derrota ainda mais amarga.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 VASCO

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Daniel Sales (Alex Sandro); Pulgar (Léo Ortiz), Evertton Araújo e Carrascal (Luiz Araújo); Plata, Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Valdivia), Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tiago Mendes (JP) e Philippe Coutinho (David); Nuno Moreira (Tchê Tchê), Andrés Gómez e GB (Hugo Moura). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Carrascal, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Emerson Royal e Pulgar (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Barros (Vasco).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

RENDA - 2.822.195,00.

PÚBLICO - 50.504 presentes.

LOCAL - Maracanã, no Rio.