Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação Estadão Conteúdo 21.01.26 23h52 Os titulares do Flamengo voltaram a campo após somente nove dias do início da pré-temporada para dar alívio momentâneo ao time, então lanterna do Grupo B do Carioca. Aproveitando a expulsão de Barros, a equipe rubro-negra venceu o clássico diante do Vasco por 1 a 0 no Maracanã, gol de Carrascal, e saiu da incômoda faixa contra o rebaixamento. Depois de três tropeços e apenas um ponto somado, ganhar era obrigação no Maracanã, mesmo diante de um oponente complicado e de olho na liderança de sua chave. Os titulares flamenguistas, ainda carentes de ritmo, mostraram domínio e o desencanto foi celebrado. Nada de alívio, porém. Mesmo em terceiro da chave, agora com quatro pontos, o Flamengo sabe que ainda corre riscos de eliminação pelo fato de todos os adversários abaixo na tabela terem jogos a menos e três pontos somados. Desta maneira, a pressão por triunfo se repetirá no clássico com o Fluminense, agendado para domingo - fecha a fase contra o Sampaio Corrêa. O clima antes de a bola rolar no festivo Maracanã foi de harmonia, com Fernando Diniz e Filipe Luís trocando caloroso abraço na beira do campo e jogadores cumprimentando amigos das comissões técnicas adversárias. Em campo, times titulares sem seus principais nomes de 2025. O Vasco perdeu os atacantes Vegetti e Ryan, enquanto o Flamengo não contava com o astro Arrascaeta, além de Jorginho (extraiu um dente), além de ter o artilheiro Pedro apenas na reserva. A novidade era o estreante Vitão, na defesa. Reforçadas, as equipes tinham objetivos distintos, apesar de só a vitória interessar para ambas. Triunfar significava assumir o topo do Grupo A ao Vasco, enquanto o Flamengo só deixaria a lanterna do Grupo B caso vencesse, o que prometia um jogo intenso e ofensivo. Após oito minutos de atraso por causa da fumaça dos fogos de artifício, a bola rolou. E com minutos iniciais elétricos e empolgantes. De contrato renovado até 2031, Andrés Gómez foi logo carimbando a trave de Rossi. A resposta, de imediato, veio com Léo Pereira exigindo grande defesa de Léo Jardim. Logo depois, o Flamengo ficou no quase em duas bolas raspando a trave. Cebolinha e Bruno Henrique também pararam em milagres do paredão vascaíno. Os aplausos de Filipe Luís no banco eram reconhecimento do futebol vistoso do Flamengo, que rapidamente assumiu as ações da partida e acuava o Vasco, apertado em seu campo defensivo pela marcação alta e sem saber como sair para o jogo. Os longos lançamentos não surtiam efeito. Quando colocou a bola no chão, viu GB se envergonhar ao tentar tirar do goleiro, cara a cara, e mandar para fora. Satisfeito com a produção ofensiva, mas incomodado com o baixo aproveitamento na hora de mandar a bola às redes, Filipe Luís mandou Pedro, Samuel Lino, Michael e Luiz Araújo para ao aquecimento antes de a etapa inicial chegar ao fim sem gols. Voltou com o centroavante e com Alex Sandro na esquerda para 'completar' as jogadas. A partida voltou brigada e com clima mais quente. Logo aos quatro minutos, Barros levou vermelho direto após dar um pisão na panturrilha de Carrascal. Diniz se desesperou, soltou um palavrão e jogou uma garrafa d'água no chão. Sabia que a missão ficaria complicada em campo e teve de sacrificar um atacante. O Flamengo se lançou todo ao ataque na busca do precioso gol. A parede vascaína, porém, cresceu com o time todo recuado e as finalizações rubro-negras ficaram raras e mais complicadas. Os exagerados cruzamentos mostravam-se equivocados. A saída era bater de longe e Carrascal aproveitou o corte erada de Piton para acertar um belo voleio e dar alívio ao time: 1 a 0 aos 23 minutos. O Vasco precisou sair à busca da igualdade e deu espaços. Não criou perigo, entretanto, e ainda viu Léo Jardim trabalhar em demasia, segurando os tantos chuveirinhos e ainda parando as boas finalizações de Samuel Lino, Léo Pereira e Plata, evitando uma derrota ainda mais amarga. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 1 X 0 VASCO FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Daniel Sales (Alex Sandro); Pulgar (Léo Ortiz), Evertton Araújo e Carrascal (Luiz Araújo); Plata, Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís. VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Valdivia), Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tiago Mendes (JP) e Philippe Coutinho (David); Nuno Moreira (Tchê Tchê), Andrés Gómez e GB (Hugo Moura). Técnico: Fernando Diniz. GOLS - Carrascal, aos 23 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Emerson Royal e Pulgar (Flamengo). CARTÃO VERMELHO - Barros (Vasco). ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo. RENDA - 2.822.195,00. PÚBLICO - 50.504 presentes. LOCAL - Maracanã, no Rio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Carioca Flamengo Vasco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos 21.01.26 23h57 Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha 22.01.26 0h07 Ponte Preta perde para o São Bernardo e segue zerada no Paulistão 22.01.26 0h03 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52