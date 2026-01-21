Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos

Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório

Fábio Will
fonte

Estádio azulino passou por melhorias (Luis Carlos / Remo)

O Remo vem melhorando a estrutura interna do Estádio Baenão. Os jogadores que chegaram da pré-temporada, que ocorreu no Centro de Treinamento do Retrô-PE, na Grande Recife (PE), encontraram o Baenão com áreas reformadas e mais amplas, como o refeitório e também o vestiário principal.

A reforma interna no Estádio Evandro Almeida iniciou ainda no mês de dezembro, com diversas melhoras estruturais. O vestiário foi ampliado e recebeu novos móveis para acomodar os atletas, gerando mais conforto aos jogadores.

image Novo vestiário do Baenão (Raul Martins / Remo)

Além do vestiário, o clube também iniciou e entregou as obras no refeitório, que ficou mais modernizado, amplo, com nova iluminação. Outro ponto importante que o Remo decidiu melhorar foi o gramado, que repassou por reforma e trocas de algumas placas de grama. As arquibancadas do Baenão também receberam limpeza e pinturas.

image Refeitório do Baenão (Raul Martins / Remo)

O Remo vem investindo em estrutura ao longo dos últimos anos. Na temporada passada o clube passou por uma grande reestruturação na Toca do Leão, que ganhou novas salas importantes para o andamento do clube ao longo do dia, principalmente dando comodidade ao departamento de futebol, além de mudança geral do hall de entrada do espaço.

O diretor de patrimônio do Remo, Giovanni Mafra, comentou sobre as obras que o clube vem realizando e ressaltou a importância das adequações realizadas para o conforto dos atletas e funcionários do Leão Azul.

“Essa obra foi uma junção de força entre as diretorias. Essa foi mais uma etapa de reformulação e modernização do Baenão, para que tenhamos melhor estrutura para os atletas e funcionários”, finalizou.

Com a volta do elenco de Recife, o grupo retoma os trabalhos visando a temporada 2026 utilizando a estrutura do Baenão, seja com treinos no gramado, quanto trabalho em academia ou no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

