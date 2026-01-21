Capa Jornal Amazônia
MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo

Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos

O Liberal
fonte

Denúncia foi protocolada na última segunda-feira (19) (Reprodução / @futebolparaense)

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) denunciou a torcedora que foi flagrada proferindo xingamentos xenofóbicos e racistas contra a torcida do Remo, durante o jogo contra o Avaí, em novembro de 2025. A denúncia foi ajuizada na última segunda-feira (19), por supostos crimes de racismo e xenofobia, e aguarda o recebimento da Justiça.

O caso ocorreu no dia 15 de novembro, em partida válida pela 37ª rodada da Série B, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. A mulher, identificada como ex-conselheira do Avaí, foi gravada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados a torcedores do Remo.

Conforme destacou a 40ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, a torcedora teria dito frases como “olha a cor de vocês” e “vocês são sujos”, além de “vai embora de jegue” e “voltem pra terra de vocês”. O MP apontou que o comportamento se enquadra nos crimes de racismo e xenofobia.

O promotor de Justiça do caso é Jádel da Silva Júnior, que, na denúncia, destacou que as ofensas da mulher ultrapassaram os limites da rivalidade esportiva, configurando discurso de ódio. A ação pede a condenação da torcedora e a aplicação de multa mínima de R$ 30 mil por dano moral coletivo, valor que deve ser destinado ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL).

Vale destacar que, à época em que o caso veio a público, o Avaí suspendeu a mulher dos jogos do clube. Além disso, ela também foi demitida da empresa onde trabalhava, após a repercussão do episódio.

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

avaí

racismo no futebol
Remo
.
