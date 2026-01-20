Remo pode apresentar três reforços nos próximos dias, diz jornalista Clube procura goleiro, lateral-esquerdo e meia; Vitor Bueno tem negociação avançada, e André Moreira está no radar azulino O Liberal 20.01.26 15h40 O Remo conquistou a Supercopa Grão-Pará no último domingo, as vésperas da estreia na Série A. (Wagner Santana / O Liberal) No próximo dia 28, o Remo fará sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Um retorno que aguardou 32 anos e já chega com pressa, forçando o clube a correr no mercado da bola para reforçar o elenco. É neste cenário que a diretoria tem se debruçado, pressionada a atender pedidos pontuais da comissão técnica, que incluem no momento um goleiro, um lateral-esquerdo e um meia. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o jornalista Carlos Ferreira, um dos nomes mais avançados é o do meia-atacante Vitor Bueno. O jogador de 31 anos, que estava atuando no futebol japonês, teria acerto encaminhado com o clube azulino e pode ser integrado ao elenco já para a primeira rodada da competição. Com passagens por Santos, São Paulo e Athletico-PR, Vitor Bueno chega como uma opção experiente para o setor ofensivo. Para a posição de goleiro, o Remo avalia a contratação do português André Moreira, que passou pelo Atlético de Madrid e estava defendendo o Al-Raed, da Arábia Saudita. Livre no mercado, ele surge como alternativa para reforçar o setor, que atualmente conta com Marcelo Rangel, Ygor Vinhas e jovens da base. VEJA MAIS Com ingressos a partir de R$ 60, Remo inicia venda de entradas para estreia no Parazão Preço foi reajustado em aproximadamente 50% em relação ao praticado no estadual de 2025. Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro Ainda de acordo com Carlos Ferreira, não há nomes definidos para a lateral esquerda até o momento. No meio-campo, além de Vitor Bueno, o clube monitora a situação de Lucas Lima, que rescindiu contrato com o Sport e está disponível no mercado. No ataque, o Remo segue tentando destravar a negociação pelo atacante Jajá. O clube chegou a um acordo com o Goiás, mas a tratativa enfrenta entraves devido à Portuguesa, que também detém direitos econômicos do jogador, o que mantém o negócio em impasse. Com a proximidade da estreia, a expectativa da diretoria é acelerar as negociações e anunciar novos reforços nos próximos dias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo pode apresentar três reforços nos próximos dias, diz jornalista Clube procura goleiro, lateral-esquerdo e meia; Vitor Bueno tem negociação avançada, e André Moreira está no radar azulino 20.01.26 15h40 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MMA Sport Club Elite Judô é lançada em treino aberto na Upper Arena e apresenta novo projeto para o judô brasileiro 20.01.26 11h41 Futebol Com ingressos a partir de R$ 60, Remo inicia venda de entradas para estreia no Parazão Preço foi reajustado em aproximadamente 50% em relação ao praticado no estadual de 2025. 20.01.26 11h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45