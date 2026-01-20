Remo pode apresentar três reforços nos próximos dias, diz jornalista

No próximo dia 28, o Remo fará sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Um retorno que aguardou 32 anos e já chega com pressa, forçando o clube a correr no mercado da bola para reforçar o elenco. É neste cenário que a diretoria tem se debruçado, pressionada a atender pedidos pontuais da comissão técnica, que incluem no momento um goleiro, um lateral-esquerdo e um meia.

Segundo o jornalista Carlos Ferreira, um dos nomes mais avançados é o do meia-atacante Vitor Bueno. O jogador de 31 anos, que estava atuando no futebol japonês, teria acerto encaminhado com o clube azulino e pode ser integrado ao elenco já para a primeira rodada da competição. Com passagens por Santos, São Paulo e Athletico-PR, Vitor Bueno chega como uma opção experiente para o setor ofensivo.

Para a posição de goleiro, o Remo avalia a contratação do português André Moreira, que passou pelo Atlético de Madrid e estava defendendo o Al-Raed, da Arábia Saudita. Livre no mercado, ele surge como alternativa para reforçar o setor, que atualmente conta com Marcelo Rangel, Ygor Vinhas e jovens da base.

Ainda de acordo com Carlos Ferreira, não há nomes definidos para a lateral esquerda até o momento. No meio-campo, além de Vitor Bueno, o clube monitora a situação de Lucas Lima, que rescindiu contrato com o Sport e está disponível no mercado.

No ataque, o Remo segue tentando destravar a negociação pelo atacante Jajá. O clube chegou a um acordo com o Goiás, mas a tratativa enfrenta entraves devido à Portuguesa, que também detém direitos econômicos do jogador, o que mantém o negócio em impasse. Com a proximidade da estreia, a expectativa da diretoria é acelerar as negociações e anunciar novos reforços nos próximos dias.