Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento O Liberal 20.01.26 11h14 Baenão foi usado em cinco jogos do Remo em 2025 (Igor Mota / O Liberal) O Remo não deve fazer jogos no Baenão neste início de temporada, segundo o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Após o fim da Supercopa Grão-Pará, em que o time azulino venceu o Águia de Marabá e conquistou o título, o dirigente do Leão Azul afirmou que, por enquanto, não há planos para que a equipe atue no estádio azulino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo Tonhão, o local passa por uma reforma estrutural que está em fase de finalização. Além disso, a decisão de jogar no Baenão, conforme explicou o presidente, poderia deixar de fora muitos torcedores interessados em acompanhar o clube, já que o estádio tem capacidade para cerca de 14 mil pessoas. “Nós fizemos uma reforma [estrutural]. Estamos concluindo. O gramado já está pronto, mas, pela força e incentivo que essa torcida nos dá, infelizmente não dá para fazer jogo no Baenão, porque eu vou privilegiar alguns e prejudicar outros que queiram assistir o seu clube”, declarou o presidente em entrevista ao Canal Chaves Remista. VEJA MAIS Braz se preocupa com jogos seguidos do Remo no início de fevereiro: 'não sei como farão' Dirigente falou sobre a falta de flexibilidade da FPF na montagem do calendário e disse que avalia condição. Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro Após críticas, gramado do Mangueirão passará por reparos, diz agrônomo Gramado do Estádio Olímpico do Pará foi alvo de críticas de dirigentes e torcedores do Remo No último ano, o Remo fez apenas cinco jogos no Baenão, sendo quatro na Série B e um pela Copa Verde. O estádio ficou direcionado para os treinamentos da equipe, já que o Centro de Treinamento ainda não está pronto. Assim, para a temporada de 2026, a tendência é que o time siga mandando seus jogos no Mangueirão, principalmente os da Série A, e faça partidas pontuais no local. A equipe azulina estreia no Campeonato Paraense no próximo sábado (24), contra o Bragantino, no Mangueirão. Depois disso, o time fará a sua estreia na Série A. O Leão Azul vai encarar o Vitória-BA na quarta-feira (28), no Barradão, em Salvador. Além do Estadual e do Brasileirão, o Remo ainda terá pela frente a Copa do Brasil e a Copa Verde. A equipe começou a temporada com o título da Supercopa Grão-Pará, conquistado no último domingo (18), sobre o Águia de Marabá. 