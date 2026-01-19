Capa Jornal Amazônia
Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A

Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro

O Liberal

O executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (19) para revelar imagens inéditas da nova estrutura do Baenão, que passa por uma série de melhorias para temporada do time azulino na Série A do Campeonato Brasileiro. Os registros foram publicados nos stories do Instagram do dirigente.

Em um dos vídeos, Braz aparece caminhando pelos vestiários recém-reformados. As imagens mostram um ambiente renovado, com instalações novas e bem cuidadas, dentro do padrão exigido para clubes da elite nacional — justamente o patamar que o Remo busca consolidar após garantir o acesso. A impressão é de que a obra esteja em fase final, com ajustes e acabamentos sendo realizados.

O dirigente também compartilhou imagens de uma sala interna que deve ser utilizada pela comissão técnica para o planejamento das partidas, além de um vídeo no gramado do Baenão. No momento da gravação, uma máquina fazia a manutenção do campo, que aparenta estar em boas condições para a temporada.

Desde que chegou ao clube, Marcos Braz tem conduzido um processo de reestruturação que envolve tanto a sede social quanto o estádio. Após a confirmação do acesso à Série A, o ritmo das reformas foi intensificado, com o objetivo de aproximar o Remo do status estrutural e organizacional de um clube da elite do futebol brasileiro.

Enquanto as obras avançam em Belém, o clube vive a expectativa pela estreia na Série A, marcada para o dia 28, contra o Vitória, em Salvador.

Palavras-chave

clube do remo

série a 2026
Remo
