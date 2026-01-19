Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro O Liberal 19.01.26 20h45 O executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (19) para revelar imagens inéditas da nova estrutura do Baenão, que passa por uma série de melhorias para temporada do time azulino na Série A do Campeonato Brasileiro. Os registros foram publicados nos stories do Instagram do dirigente. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em um dos vídeos, Braz aparece caminhando pelos vestiários recém-reformados. As imagens mostram um ambiente renovado, com instalações novas e bem cuidadas, dentro do padrão exigido para clubes da elite nacional — justamente o patamar que o Remo busca consolidar após garantir o acesso. A impressão é de que a obra esteja em fase final, com ajustes e acabamentos sendo realizados. VEJA MAIS Após críticas, gramado do Mangueirão passará por reparos, diz agrônomo Gramado do Estádio Olímpico do Pará foi alvo de críticas de dirigentes e torcedores do Remo Remo terá escalação 'próxima do ideal' na estreia no Parazão, afirma Braz Segundo o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória. O dirigente também compartilhou imagens de uma sala interna que deve ser utilizada pela comissão técnica para o planejamento das partidas, além de um vídeo no gramado do Baenão. No momento da gravação, uma máquina fazia a manutenção do campo, que aparenta estar em boas condições para a temporada. Desde que chegou ao clube, Marcos Braz tem conduzido um processo de reestruturação que envolve tanto a sede social quanto o estádio. Após a confirmação do acesso à Série A, o ritmo das reformas foi intensificado, com o objetivo de aproximar o Remo do status estrutural e organizacional de um clube da elite do futebol brasileiro. Enquanto as obras avançam em Belém, o clube vive a expectativa pela estreia na Série A, marcada para o dia 28, contra o Vitória, em Salvador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45 Futebol Após críticas, gramado do Mangueirão passará por reparos, diz agrônomo Gramado do Estádio Olímpico do Pará foi alvo de críticas de dirigentes e torcedores do Remo 19.01.26 16h53 Futebol Remo terá escalação 'próxima do ideal' na estreia no Parazão, afirma Braz Segundo o dirigente, o início da temporada exige que os principais jogadores ganhem "minutos de campo" antes do desafio maior no Barradão, contra o Vitória. 19.01.26 14h39 Futebol Braz se preocupa com jogos seguidos do Remo no início de fevereiro: 'não sei como farão' Dirigente falou sobre a falta de flexibilidade da FPF na montagem do calendário e disse que avalia condição. 19.01.26 14h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48